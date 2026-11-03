Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δώστε λίγες ώρες στη διπλωματία» - Προσδοκίες για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν το μήνυμα της κ. Ολγκίν δημιουργεί ελπίδες ή προοπτικές, ο Πρόεδρος είπε ότι, κατά την εκτίμησή του, «δημιουργεί προοπτικές για θετικές εξελίξεις». Πρόσθεσε ότι θα μπορεί να ενημερώσει με μεγαλύτερη βεβαιότητα αύριο, αφού ενημερωθεί και ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν οι πιθανές θετικές εξελίξεις αφορούν τη διάνοιξη σημείων διέλευσης, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι αυτό είναι μόνο μία πτυχή. Όπως είπε, «είναι τρεις πτυχές του Γενικού Γραμματέα, είναι τα ΜΟΕ, είναι η μεθοδολογία, είναι η ουσία», διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση αφορά συνολικά και τους τρεις άξονες.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ σύντομη», σημειώνοντας ότι έγινε συγκεκριμένη ενημέρωση και ότι η κ. Ολγκίν έλαβε συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ζήτησε να «δώσουμε ακόμη λίγες ώρες στην διπλωματία» και ανέφερε ότι, όπως αντιλαμβάνεται, ο Γενικός Γραμματέας είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες τις συναντήσεις.

«Τις επόμενες ώρες θα είμαστε σε θέση με βεβαιότητα να πούμε ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσδοκία μας», είπε. Πρόσθεσε ότι χαίρεται επειδή η συνεχής υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων από την πλευρά τους όχι μόνο αναγνωρίζεται, αλλά δείχνει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τόνισε, ωστόσο, ότι το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξουν νέα που θα ανοίξουν τον δρόμο για θετικές εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ