Πεζεσκιάν: Έτοιμο το Ιράν να ενισχύσει τις σχέσεις με την Κύπρο

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο κ. Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και σημείωσε ότι το σημερινό επίπεδο των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ιστορικό τους υπόβαθρο ούτε στις υφιστάμενες δυνατότητες.

Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των σχέσεων σε όλους τους τομείς προϋποθέτει κοινή προσπάθεια και πολιτική βούληση. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η θητεία του νέου Κύπριου Πρέσβη θα συμβάλει στην ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ιρανός Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης και εποικοδομητικού διαλόγου. Είπε ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αναλώνονται σε πολέμους, επιθετικότητα και επιβολή ισχύος, αλλά να επιδιώκουν τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.

Από την πλευρά του, ο κ. Μανδρίτης χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την ανάληψη των καθηκόντων του στο Ιράν και ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ιστορικές ρίζες που ξεπερνούν τα χίλια χρόνια.

Σύμφωνα με το Mehr, ο νέος Πρέσβης μετέφερε θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προς τον Ιρανό Πρόεδρο, την κυβέρνηση, τον ιρανικό λαό και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν. Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Ο κ. Μανδρίτης αναφέρθηκε ακόμη στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τη θέση της στους διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων, την προώθηση της ειρήνης και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Πηγή: ΚΥΠΕ