Ιρανικά ΜΜΕ: Η βρετανική βάση Ακρωτηρίου στους πιθανούς στόχους ιρανικών αντιποίνων

Στο πρωτοσέλιδό της, η ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε χάρτη με στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Υποστηρίζει ότι ο κατάλογος πιθανών στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναθεωρείται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, λόγω του ρόλου της σε επιχειρήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η Hamshahri υποστηρίζει ότι στρατιωτικές υποδομές στην Ευρώπη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» από το ιρανικό καθεστώς σε περίπτωση νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ανάλογες αναφορές δημοσίευσε και η συντηρητική εφημερίδα Kayhan, κατονομάζοντας την Κύπρο και την Ελλάδα μεταξύ των χωρών όπου θα μπορούσαν να πληγούν αμερικανικές ή νατοϊκές εγκαταστάσεις.

Οι αναφορές αποτελούν δημοσιεύματα και εκτιμήσεις ιρανικών μέσων ενημέρωσης και όχι επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη καταγράφεται λίγες ώρες μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από ανάλογες πληροφορίες για πιθανή στοχοποίηση της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε διαβεβαιώσει ότι διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη και ότι η ίδια δεν αποτελεί στόχο του Ιράν.

Η νέα αναφορά στο Ακρωτήρι συμπίπτει χρονικά με τις σημερινές δηλώσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του νέου Πρέσβη της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ