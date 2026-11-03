ΔΗΣΥ: Έντονη ανησυχία για την έλλειψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων - Στο τραπέζι λύσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη επαγγελματιών οδηγών λεωφορείων. Όπως επισημάνθηκε, το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των μεταφορών και έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία, κυρίως στον τουρισμό, καθώς και στην καθημερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και εξέτασαν πιθανά μέτρα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΔΗΣΥ, με επικεφαλής την Πρόεδρο του κόμματος, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις διαστάσεις που λαμβάνει το ζήτημα. Παράλληλα, ανέφεραν την πρόθεσή τους να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση λύσεων, μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ