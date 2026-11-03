Μια απίστευτη έκπληξη περίμενε ένα ζευγάρι στην Αυστραλία όταν επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από απογευματινό καφέ.
Παγώνι μπήκε σε σπίτι και δεν ξεκολλούσε από τον καθρέφτη - Χρειάστηκε παρέμβαση διασωστών άγριας ζωής
Στο μπάνιο τους βρισκόταν ένα ολοζώντανο παγώνι, το οποίο είχε σταθεί μπροστά στον καθρέφτη και παρατηρούσε επίμονα το είδωλό του.
Στο μπάνιο τους βρισκόταν ένα ολοζώντανο παγώνι, το οποίο είχε σταθεί μπροστά στον καθρέφτη και παρατηρούσε επίμονα το είδωλό του.
Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρίσμπεϊν, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν μάταια να απομακρύνουν τον απρόσκλητο επισκέπτη προσφέροντάς του νερό και κράκερ.
Τελικά χρειάστηκε παρέμβαση διασωστών άγριας ζωής, οι οποίοι απομάκρυναν το πτηνό.
Το παγώνι, που ονομάζεται Hex, αναγνωρίστηκε αργότερα ως κατοικίδιο ενός καλλιτέχνη τατουάζ της περιοχής.
Η ιστορία απέκτησε ακόμη πιο κωμική διάσταση όταν μια κάτοικος επιστράτευσε έναν μεγάλο καθρέφτη, ελπίζοντας να προσελκύσει ξανά το παγώνι και να βοηθήσει στην επιστροφή του στον ιδιοκτήτη του.
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