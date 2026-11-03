Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ - Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών που δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ

Ο Ελ Σαγιέντ εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές του Αυγούστου, επικρατώντας οριακά της Χέιλι Στίβενς. Η υποψηφιότητά του έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σε περίπτωση εκλογής του, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που θα υπηρετήσει στην αμερικανική Γερουσία.

Από τη δημόσια υγεία στην πολιτική

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Μίσιγκαν, με αιγυπτιακές οικογενειακές ρίζες, ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ ακολούθησε αρχικά ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της ιατρικής και της δημόσιας υγείας.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και απέκτησε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού στη Δημόσια Υγεία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου φοίτησε ως υπότροφος Rhodes.

Το 2015 ανέλαβε τη διεύθυνση της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Ντιτρόιτ, σε μια περίοδο αναδιοργάνωσής της μετά την οικονομική κρίση του δήμου. Αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση των υπηρεσιών Υγείας, Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Βετεράνων της κομητείας Γουέιν.

Κατά την επαγγελματική του πορεία ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης από μόλυβδο, την πρόληψη των θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών και την ελάφρυνση του ιατρικού χρέους.

Η πρώτη σημαντική προσπάθειά του να εκλεγεί σε πολιτικό αξίωμα έγινε το 2018, όταν διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη του Μίσιγκαν. Τερμάτισε δεύτερος στις προκριματικές εκλογές, πίσω από τη Γκρέτσεν Γουίτμερ, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Οι πολιτικές του θέσεις

Ο Ελ Σαγιέντ τοποθετείται στην προοδευτική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, με την προεκλογική του εκστρατεία να επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, την οικονομική ανισότητα και την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Υποστηρίζει την καθολική υγειονομική κάλυψη μέσω του προγράμματος Medicare for All, τη μείωση της επιρροής των μεγάλων επιχειρήσεων στην πολιτική, την αντιμετώπιση των μονοπωλίων και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των δισεκατομμυριούχων.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται επίσης η προσιτή στέγαση, η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Παρότι οι θέσεις του συγκλίνουν σε αρκετά σημεία με εκείνες των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, ο ίδιος δεν είναι μέλος της οργάνωσης και δεν αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Η στάση του απέναντι στο Ισραήλ

Ένα από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει τις εντονότερες πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι η στάση του απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση, ζητώντας την επιβολή εμπάργκο όπλων και τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική πρέπει να εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου απέναντι σε όλες τις χώρες.

Οι τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από ορισμένους Δημοκρατικούς, ιδιαίτερα σε σχέση με την ασφάλεια του Ισραήλ. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα καταδικάσει τον αντισημιτισμό και απορρίψει τις κατηγορίες ότι οι πολιτικές του θέσεις συνιστούν εχθρότητα προς τους Εβραίους.

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον Ελ Σαγιέντ μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ τον κατηγόρησε δημόσια ότι μισεί το Ισραήλ και τους Εβραίους, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο του μίσους». Ο Ελ Σαγιέντ απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπιζόμενος τις απόψεις του για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν τον Οκτώβριο, όταν, σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς που συνέδεαν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών με τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, αμφισβητώντας παράλληλα την αφοσίωσή του στις ΗΠΑ. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της αραβοαμερικανικής κοινότητας.

Σε συνέντευξή του στο ABC News στις 20 Οκτωβρίου, ο Ελ Σαγιέντ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις που δέχεται για τη θρησκεία και την καταγωγή του αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό της δημόσιας συζήτησης από τα οικονομικά προβλήματα των Αμερικανών.

Η αντιπαράθεση επανήλθε στο προσκήνιο την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Fox News ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την ετήσια βοήθεια ασφαλείας προς το Ισραήλ, ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο τέλος του 2026.

Αναφερόμενος στον Ελ Σαγιέντ, διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνησή του θα πρέπει να δέχεται επικρίσεις από πολιτικούς όπως εκείνος, τη στιγμή που, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη την αμερικανική οικονομική υποστήριξη.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν

Η υποψηφιότητα του Ελ Σαγιέντ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στη Γερουσία. Η έδρα του Μίσιγκαν έμεινε ανοικτή μετά την απόφαση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του, Μάικ Ρότζερς, έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και υποστηρίζει διαφορετική προσέγγιση σε ζητήματα οικονομίας, μετανάστευσης και εξωτερικής πολιτικής.

Η αναμέτρηση διεξάγεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις διαφωνίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το κόστος ζωής και τη μεταναστευτική πολιτική να αποτελούν βασικά θέματα της προεκλογικής συζήτησης.

Για τον Ελ Σαγιέντ, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη εκλογική δοκιμασία του στο Μίσιγκαν, αυτή τη φορά με στόχο την εκπροσώπηση της πολιτείας στην αμερικανική Γερουσία.