Ο Χακίμ Τζέφρις ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με το Associated Press και την Washington Post, ο Τζέφρις βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιασμών των Δημοκρατικών για την επόμενη ημέρα των εκλογών, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και το κόμμα του διεκδικεί την επιστροφή στην πλειοψηφία της Βουλής.

Ο Τζέφρις εκπροσωπεί τη Νέα Υόρκη στο Κογκρέσο από το 2013. Το 2023 ανέλαβε την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γράφοντας ήδη ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που ηγείται ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα σε οποιοδήποτε σώμα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Κατά την προεκλογική περίοδο πραγματοποίησε περιοδείες σε περισσότερες από 50 πόλεις, στηρίζοντας υποψηφίους των Δημοκρατικών και προβάλλοντας ζητήματα όπως η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, είχε δηλώσει ότι οι Δημοκρατικοί βρίσκονται κοντά στην ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής, παρουσιάζοντας την αναμέτρηση ως ευκαιρία για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

Εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, ο Τζέφρις θα αναλάβει ένα από τα ισχυρότερα θεσμικά αξιώματα των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Βουλής βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής της προεδρίας της χώρας, μετά τον αντιπρόεδρο.

Παράλληλα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόκληση να διατηρήσει ενωμένες τις διαφορετικές πτέρυγες των Δημοκρατικών, από τους μετριοπαθείς έως τους προοδευτικούς, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο.

Η ανάληψη της προεδρίας δεν είναι αυτόματη συνέπεια της εκλογικής επικράτησης ενός κόμματος. Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να εκλεγεί από τα μέλη της Βουλής κατά τη συγκρότηση του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2027.

Πηγές: Associated Press, The Washington Post, Punchbowl News