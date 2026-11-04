Νέα ανάφλεξη στα Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα τάνκερ χτυπήθηκαν από νάρκες

Οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα τάνκερ παραβίασαν τις ιρανικές εντολές και επιχείρησαν να περάσουν από απαγορευμένη διαδρομή στο νότιο τμήμα των Στενών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία καταστράφηκαν, εξακολουθούσαν να καίγονται, ενώ δύο ακόμη σκάφη που παραβίασαν τις οδηγίες της Τεχεράνης ακινητοποιήθηκαν. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι Φρουροί δήλωσαν επίσης ότι κατέρριψαν drone πάνω από τα Στενά. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, από τη θαλάσσια οδό διερχόταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγονται παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα για αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά, τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει κλείσει τη θαλάσσια οδό και στοχοποιεί πλοία που επιχειρούν να τη διασχίσουν χωρίς άδεια. Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Τη Δευτέρα, η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να ανοίξει τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί σειρά αξιώσεών της. Τις τελευταίες εβδομάδες, ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν εντείνει τις απειλές για επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών στο Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ