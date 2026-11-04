Η ισραηλινή εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν εντόπισε καμία ένδειξη νοθείας που θα μπορούσε να θίξει την ακεραιότητα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητούνται από το στρατόπεδο του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ισραήλ: Καμία ένδειξη νοθείας στις εκλογές – Διαψεύδονται οι καταγγελίες Νετανιάχου
Αφού εξέτασαν τις προσφυγές που υπέβαλαν τα διάφορα κόμματα και διεξήγαγαν διεξοδικές έρευνες, οι εκλογικές αρχές δεν διαπίστωσαν «καμία παρατυπία ούτε στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η ακεραιότητα των εκλογών διακυβεύτηκε ή ότι τα αποτελέσματα αλλοιώθηκαν», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.
Αφού εξέτασαν τις προσφυγές που υπέβαλαν τα διάφορα κόμματα και διεξήγαγαν διεξοδικές έρευνες, οι εκλογικές αρχές δεν διαπίστωσαν «καμία παρατυπία ούτε στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η ακεραιότητα των εκλογών διακυβεύτηκε ή ότι τα αποτελέσματα αλλοιώθηκαν», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.
Αυτή η διευκρίνιση έρχεται λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτείται στην Κνεσέτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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