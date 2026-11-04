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Aστυνομικό

Ορμήδεια: Πυροβολισμοί κατά οικίας 76χρονου - Σε εξέλιξη οι έρευνες

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πότε σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των συνθηκών συνεχίζονται

Πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον οικίας 76χρονου στην Ορμήδεια, με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό σήμερα το πρωί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

#ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ #Ορμήδεια #ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

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