Ορμήδεια: Πυροβολισμοί κατά οικίας 76χρονου - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό σήμερα το πρωί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.