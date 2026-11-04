Πυροβολισμοί ρίφθηκαν εναντίον οικίας 76χρονου στην Ορμήδεια, με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.
Ορμήδεια: Πυροβολισμοί κατά οικίας 76χρονου - Σε εξέλιξη οι έρευνες
Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πότε σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι εξετάσεις για τη διακρίβωση των συνθηκών συνεχίζονται
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό σήμερα το πρωί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί.
Οι αστυνομικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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