Επίθεση εναντίον μαθήτριας, με τη χρήση μαχαιριών και σιδερογροθιών, καταγγέλλουν οι οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη δράση φασιστικής ομάδας στην περιοχή Ζαρουχλέικα της Πάτρας, το βράδυ της Τρίτης.
Καταγγελία για οργανωμένη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας από το ΚΚΕ
Σοβαρές καταγγελίες από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για οργανωμένη επίθεση σε βάρος μαθήτριας στα Ζαρουχλέικα. Σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις, τραυματίστηκαν και νεαροί που προσπάθησαν να την προστατεύσουν, ενώ είχαν προηγηθεί περιστατικά εκφοβισμού της.
Σύμφωνα με την καταγγελία, στόχος της επίθεσης ήταν μαθήτρια που συμμετέχει στο Συντονιστικό Μαθητών Πάτρας και είναι μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.
Όπως αναφέρουν οι δύο οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ, τα οποία έσπευσαν να βοηθήσουν τη μαθήτρια και να την προστατεύσουν από τους επιτιθέμενους.
Καταγγελίες για προηγούμενες απειλές
Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ υποστηρίζουν ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί επανειλημμένες προσπάθειες εκφοβισμού της συγκεκριμένης μαθήτριας.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένα από τα περιστατικά σημειώθηκαν ακόμη και έξω από την κατοικία της.
Οι δύο οργανώσεις συνδέουν την επίθεση με τη συμμετοχή της μαθήτριας στο οργανωμένο μαθητικό κίνημα, εκτιμώντας ότι στόχος των δραστών ήταν να τρομοκρατήσουν την ίδια και άλλους νέους που δραστηριοποιούνται πολιτικά.
«Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.
Κάλεσμα για καταδίκη της επίθεσης
Οι οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν τους κατοίκους, τους συλλογικούς φορείς και τη μαθητική κοινότητα της Πάτρας να καταδικάσουν το περιστατικό και να αντιδράσουν στη δράση φασιστικών ομάδων.
Παράλληλα, ζητούν την απομόνωση τέτοιων ομάδων από τα σχολεία, τις εκπαιδευτικές δομές και τις γειτονιές της πόλης.
«Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας», τονίζουν, διαμηνύοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τη συλλογική δράση της νεολαίας.
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