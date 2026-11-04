Επανεκλέγεται για τέταρτη φορά στη Νέα Υόρκη ο Κύπριος Μιχάλης Τανούσης – Ποιος είναι ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός

Την επανεκλογή του σχολίασε με ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, κάνοντας λόγο για σημαντική επιτυχία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εκλογικών απωλειών των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε και στην κυπριακή καταγωγή του Μιχάλη Τανούση, σημειώνοντας ότι είναι γιος του Αντωνάκη Τανούση, με καταγωγή από την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας και την Πέτρα Σολέας, και της Κατίνας Μαυρίδου, από την Καρπασία.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Τανούσης

Ο Μιχάλης Τανούσης γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1983 στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, από Ελληνοκύπριους γονείς που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι δικηγόρος και πολιτικός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Μπίνγχαμπτον και στη συνέχεια Νομική στο Πανεπιστήμιο Πέις.

Πριν από την εκλογή του, εργάστηκε ως βοηθός εισαγγελέας στο Στάτεν Άιλαντ και στο Μπρονξ, καθώς και ως σύμβουλος του δημοτικού συμβούλου της Νέας Υόρκης Τζο Μπορέλι.

Εξελέγη για πρώτη φορά στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης το 2020, με ποσοστό 58,5%, διαδεχόμενος την επίσης ελληνικής καταγωγής πολιτικό Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία εξελέγη στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η νέα εκλογική επιτυχία σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη θητεία του στο πολιτειακό νομοθετικό σώμα.