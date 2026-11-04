Αντίδραση Ομπάμα για την ήττα Τραμπ: «Οι Αμερικανοί επέλεξαν την ενότητα αντί του διχασμού»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ομπάμα υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έδειξαν πως επιθυμούν πολιτικούς που θα τους ενώνουν και θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα καθημερινά τους προβλήματα, αντί να καλλιεργούν τον διχασμό.

Απέδωσε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών στην παρουσία υποψηφίων που κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ακόμη και σε περιοχές όπου το κόμμα παραδοσιακά αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες.

Όπως σημείωσε, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αντιλήψεις και καταβολές, οι υποψήφιοι μοιράζονταν κοινές αξίες, με κυριότερη την προσήλωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.

Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους εκλογικούς λειτουργούς και τους εθελοντές τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι, παρά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στην προεδρία για ακόμη δύο χρόνια.

Κάλεσε, ως εκ τούτου, τους Δημοκρατικούς να μην περιοριστούν στους πανηγυρισμούς, αλλά να αξιοποιήσουν τη νέα πολιτική πραγματικότητα για να προωθήσουν αλλαγές, να αποτρέψουν, όπως υποστήριξε, περαιτέρω αρνητικές συνέπειες από τις κυβερνητικές επιλογές και να προετοιμάσουν το έδαφος για το μέλλον.

«Το καθήκον μας τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να επιφέρουμε αλλαγές όπου μπορούμε και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.