Ως ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ενότητας και κατά της πολιτικής πόλωσης ερμήνευσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, χαιρετίζοντας τις σημαντικές επιτυχίες των Δημοκρατικών.
Αντίδραση Ομπάμα για την ήττα Τραμπ: «Οι Αμερικανοί επέλεξαν την ενότητα αντί του διχασμού»
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών, τονίζοντας ότι οι πολίτες ζητούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους. Παράλληλα, κάλεσε το κόμμα του να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα για να περιορίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ομπάμα υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έδειξαν πως επιθυμούν πολιτικούς που θα τους ενώνουν και θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα καθημερινά τους προβλήματα, αντί να καλλιεργούν τον διχασμό.
Απέδωσε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών στην παρουσία υποψηφίων που κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ακόμη και σε περιοχές όπου το κόμμα παραδοσιακά αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες.
Όπως σημείωσε, παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους αντιλήψεις και καταβολές, οι υποψήφιοι μοιράζονταν κοινές αξίες, με κυριότερη την προσήλωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.
Ο πρώην πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους εκλογικούς λειτουργούς και τους εθελοντές τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι, παρά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στην προεδρία για ακόμη δύο χρόνια.
Κάλεσε, ως εκ τούτου, τους Δημοκρατικούς να μην περιοριστούν στους πανηγυρισμούς, αλλά να αξιοποιήσουν τη νέα πολιτική πραγματικότητα για να προωθήσουν αλλαγές, να αποτρέψουν, όπως υποστήριξε, περαιτέρω αρνητικές συνέπειες από τις κυβερνητικές επιλογές και να προετοιμάσουν το έδαφος για το μέλλον.
«Το καθήκον μας τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να επιφέρουμε αλλαγές όπου μπορούμε και να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.
Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future.— Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026
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