Ο δισεκατομμυριούχος ‘Ιλον Μασκ, ο οποίος δαπάνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σχολίασε ειρωνικά την χθεσινή αποτυχία του κόμματος του προέδρου Τραμπ.
«Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά»: Πικρό χιούμορ από τον Μασκ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας.
«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ήττα του Κεν Πάξτον, του υποψηφίου που υποστήριξε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας.
Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη σήμερα γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε πάνω από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών σ' αυτή την πολιτεία, νικώντας τον υπερσυντηρητικό Κεν Πάξτον, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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