Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, που αποτέλεσαν πολιτικό πλήγμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, μετά από αρκετές εβδομάδες ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Πετρέλαιο: Πτώση των τιμών μετά τη νίκη των Δημοκρατικών - Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ιράν
Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με το Μπρεντ να υποχωρεί περισσότερο από 13% από την αρχή της εβδομάδας, εν μέσω προσδοκιών για διπλωματική λύση στον πόλεμο με το Ιράν
Γύρω στις 12:45 ώρα Ελλάδας, το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιανουαρίου, υποχωρούσε κατά 1,25%, στα 102,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI, παράδοσης Δεκεμβρίου, κατέγραφε πτώση 0,74%, στα 95,38 δολάρια. Από την αρχή της εβδομάδας, το Μπρεντ έχει σημειώσει συνολική υποχώρηση μεγαλύτερη του 13%, εν μέσω αυξημένης αισιοδοξίας για τις διπλωματικές προσπάθειες στην περιοχή.
Ο πόλεμος στο Ιράν και η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε, απαντώντας σε ερώτηση της Wall Street Journal, ότι ο πόλεμος στο Ιράν «έπαιξε εν μέρει ρόλο» στο αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικανών. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου και όχι στον πόλεμο αυτόν καθαυτόν.
Οι τιμές των υδρογονανθράκων έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του έτους εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις στην περιοχή να επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.
Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια
Η αναλύτρια της Swissquote, Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, εκτίμησε ότι η νέα σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και να ενισχύσει τις πιέσεις για διπλωματική λύση.
«Το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στις δαπάνες για να αμφισβητήσει τη συμπληρωματική στρατιωτική χρηματοδότηση και να αυξήσει την πίεση προς μια διπλωματική λύση με το Ιράν, μόλις αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι εάν το εκλογικό αποτέλεσμα συνοδευτεί από αξιόπιστες διαπραγματεύσεις και προοπτικές ασφαλέστερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε σταθερή βάση.
Πηγές: Πρώτο Θέμα, Reuters, Wall Street Journal, Swissquote
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