Λονδίνο: Δεν αλλάζει ο νόμος για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Το θέμα τέθηκε χθες στο βρετανικό Κοινοβούλιο, μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου κόμη του Κλάνκαρτι, ο οποίος ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η Κυβέρνηση εξέτασε προτάσεις για τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών. Η Υφυπουργός Πολιτισμού, βαρόνη Τουάικρος, απάντησε εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι δεν έγινε σχετική αξιολόγηση, σημειώνοντας ωστόσο πως το Λονδίνο χαιρετίζει τις συνομιλίες του Μουσείου με Έλληνες Υπουργούς. «Η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδια να αλλάξει τον νόμο ή να εισαγάγει νομοθεσία που θα επιτρέπει τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα», ανέφερε.

Ο κόμης του Κλάνκαρτι υποστήριξε πως το βασικό επιχείρημα υπέρ της επιστροφής δεν είναι μόνο νομικό ή εθνικό, αλλά κυρίως αισθητικό. Επικαλέστηκε ως παράδειγμα την «Γκερνίκα» του Πικάσο και διερωτήθηκε ποια θα ήταν η αντίδραση αν το έργο είχε τεμαχιστεί και τα μέρη του εκτίθεντο σε διαφορετικά μουσεία.

Ζήτησε επίσης να εξεταστεί περιορισμένη αλλαγή στον νόμο του 1963 για το Βρετανικό Μουσείο, ώστε να μπορεί το ίδιο το ίδρυμα να αποφασίσει για την τύχη των Γλυπτών. Υπέρ της επιστροφής τους τάχθηκε και ο λόρδος Νταμπς των Εργατικών, ζητώντας διευκρινίσεις για το κατά πόσο η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μια τέτοια απόφαση ή αν απαιτείται νέα ρύθμιση.

Η βαρόνη Τουάικρος εξήγησε ότι ο νόμος του 1963 απαγορεύει, με ορισμένες εξαιρέσεις, την οριστική απομάκρυνση αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου. Επανέλαβε παράλληλα την πάγια θέση του ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να εξεταστεί αίτημα δανεισμού των Γλυπτών, υπό τον όρο να αναγνωριστεί η κυριότητά του και να δοθεί δεσμευτική εγγύηση για την επιστροφή τους.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην Ταπισερί της Μπαγιέ, της οποίας ο δανεισμός από τη Γαλλία στη Βρετανία έχει παρουσιαστεί από τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου ως πιθανό πρότυπο για αντίστοιχη συμφωνία με την Ελλάδα. Η βαρόνη Τσακραμπάρτι των Εργατικών αμφισβήτησε τη λογική του δανεισμού, λέγοντας ότι το Λονδίνο δύσκολα θα αποδεχόταν μια ανάλογη λύση αν είχαν αφαιρεθεί βρετανικά κοσμήματα του Στέμματος. Η βαρόνη Χουσεΐν-Ετζέ των Φιλελεύθερων Δημοκρατών υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή των Γλυπτών εδώ και δεκαετίες. Τόνισε ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και ότι υπάρχει πλέον το Μουσείο της Ακρόπολης για να τα φιλοξενήσει.

Από την πλευρά του, ο Χέιλσαμ των Συντηρητικών εξέφρασε ανησυχία ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για την επιστροφή άλλων αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε βρετανικά μουσεία.

Η βαρόνη Τουάικρος υπογράμμισε ότι η Βρετανία διατηρεί ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Ελλάδα και επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει τις προσπάθειες του Βρετανικού Μουσείου για λύση εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ