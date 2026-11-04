Άγρια επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εισβολή κουκουλοφόρων με μολότοφ και τσεκούρι - Τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, οι δράστες κινήθηκαν οργανωμένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη εισήλθε από την πύλη του Τμήματος Φυσικής, ενώ η δεύτερη από βοηθητική είσοδο του Τμήματος Μαθηματικών. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η γενική συνέλευση και επιτέθηκαν αρχικά στα άτομα που περιφρουρούσαν τη διαδικασία.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν φοιτητές που συμμετείχαν στη συνέλευση βγήκαν έξω για να δουν τι συμβαίνει. Τότε οι επιτιθέμενοι φέρονται να στράφηκαν εναντίον τους, κρατώντας κοντάρια και τσεκούρι, ενώ έκαναν χρήση βομβών μολότοφ.

Τρεις τραυματίες από τα επεισόδια

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές.

Ο πρώτος υπέστη εγκαύματα όταν η μπλούζα του τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη μολότοφ.

Ο δεύτερος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες απέφυγε σοβαρότερο τραυματισμό επειδή φορούσε κράνος.

Ο τρίτος και σοβαρότερα τραυματισμένος φοιτητής δέχθηκε χτύπημα με τσεκούρι στο πόδι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η λεπίδα του εργαλείου προκάλεσε βαθύ τραύμα στον μηρό του.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η κατάσταση της υγείας τους

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο φοιτητής που τραυματίστηκε στον μηρό φέρει βαθύ τραύμα και εισήχθη στη χειρουργική κλινική, όπου παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Ο δεύτερος τραυματίας φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Εξετάζεται από πλαστικούς χειρουργούς, χωρίς να έχει κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του.

Ο τρίτος φοιτητής υπέστη κακώσεις και εκδορές από ξυλοδαρμό και επίσης δεν αναμένεται να εισαχθεί για νοσηλεία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Αστυνομικοί της Ασφάλειας παραμένουν στην Πανεπιστημιούπολη λαμβάνοντας καταθέσεις από φοιτητές και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στα πανεπιστήμια και ότι τέτοιες ενέργειες θίγουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν σε περιβάλλον ασφάλειας και δημοκρατίας.

Παράλληλα, ζήτησε από την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αναλυτική ενημέρωση για τον αριθμό και την κατάσταση των τραυματιών, τις ενέργειες της υπηρεσίας φύλαξης μετά το περιστατικό, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Μαθηματικών τις επόμενες ημέρες.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν συνθήκες φόβου και βίας στους χώρους σπουδών και εργασίας τους, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στα πανεπιστήμια και ότι τέτοιες ενέργειες θίγουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν σε περιβάλλον ασφάλειας και δημοκρατίας.

Παράλληλα, ζήτησε από την Πρυτανεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αναλυτική ενημέρωση για τον αριθμό και την κατάσταση των τραυματιών, τις ενέργειες της υπηρεσίας φύλαξης μετά το περιστατικό, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Μαθηματικών τις επόμενες ημέρες.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν συνθήκες φόβου και βίας στους χώρους σπουδών και εργασίας τους, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.