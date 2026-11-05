Πανωλεθρία και για τον Έλον Μασκ: Έριξε εκατοντάδες εκατομμύρια, «έσβησε» ανάρτηση στο X και τώρα ανησυχεί για τις επιχειρήσεις του

Σύμφωνα με ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου, ο ιδιοκτήτης του X και επικεφαλής των Tesla και SpaceX διοχέτευσε τουλάχιστον 446 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που υποστήριζαν υποψηφίους των Ρεπουμπλικάνων.

Το ποσό ξεπερνά ακόμη και τις δαπάνες του για την προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, αναδεικνύοντας τον Μασκ στον μεγαλύτερο μεμονωμένο χρηματοδότη του εκλογικού κύκλου.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν την επένδυσή του.

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ενώ υποψήφιοι που είχαν λάβει σημαντική οικονομική υποστήριξη από τον Μασκ ηττήθηκαν σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Εκατομμύρια δολάρια χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στις πέντε αναμετρήσεις για τη Γερουσία στις οποίες η πολιτική οργάνωση America PAC του Μασκ είχε πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες δαπάνες.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τέξας, όπου ο επιχειρηματίας είχε επενδύσει σημαντικά ποσά για την υποστήριξη του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.

Παρά την εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κατάφερε να επικρατήσει, καταγράφοντας μια σημαντική πολιτική ανατροπή σε μια πολιτεία που παραδοσιακά αποτελούσε ισχυρό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα, τουλάχιστον 216 εκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές πολιτικές συνεισφορές του Μασκ κατευθύνθηκαν στην America PAC, ενώ άλλα 168 εκατομμύρια δόθηκαν στο Senate Leadership Fund, μια ισχυρή οργάνωση που στηρίζει Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για τη Γερουσία.

Η οικονομική του παρέμβαση περιλάμβανε τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές εκστρατείες, μηνύματα προς ψηφοφόρους και επιθετική προβολή υποψηφίων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση που εξαφανίστηκε μετά την ήττα

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά τη συμπεριφορά του Μασκ στην πλατφόρμα X, την οποία ελέγχει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ανήμερα των εκλογών, στις 3 Νοεμβρίου, ο δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους περισσότερους από 240 εκατομμύρια ακολούθους του να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικάνους, γράφοντας χαρακτηριστικά «Vote red today!», δηλαδή «Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους σήμερα!».

Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης, όταν είχε πλέον διαφανεί το μέγεθος της εκλογικής ήττας, η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν εμφανιζόταν πλέον στον λογαριασμό του.

Η εξαφάνισή της καταγράφηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μασκ την είχε διαγράψει.

Ο ίδιος δεν έδωσε δημόσια εξήγηση για την απομάκρυνση της ανάρτησης.

«Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν λειτούργησαν»

Αντί κάποιας σοβαρής πολιτικής αποτίμησης, ο Μασκ επέλεξε να αντιμετωπίσει το εκλογικό αποτέλεσμα με ειρωνεία.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP στις 4 Νοεμβρίου, ο επιχειρηματίας έγραψε στο X ότι, προφανώς, τα «διαστημικά λέιζερ» του που παρεμβαίνουν στις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά.

Η ανάρτηση είχε σαρκαστικό χαρακτήρα και συνοδευόταν από εικονίδιο που εξέφραζε αδιαφορία ή αμηχανία.

Σε άλλη δημοσίευσή του, σχολίασε ότι τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα αρχίζουν πλέον να φαίνονται αρκετά ελκυστική επιλογή.

Το σχόλιο συνδέθηκε με την εκλογή της Δημοκρατικής Τζίνα Ινοχόσα στην κυβερνητική θέση του Τέξας, καθώς η νέα πολιτική ηγεσία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την ανεξέλεγκτη επέκταση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Μασκ, δεδομένου ότι το Τέξας αποτελεί βασικό κέντρο δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών του.

Η εκλογική ήττα μπορεί να επηρεάσει και τις επιχειρήσεις του

Οι πολιτικές συνέπειες ενδέχεται να μην περιοριστούν στην απώλεια της επιρροής του Μασκ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο δημιουργεί προϋποθέσεις για αυστηρότερο έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κρατικές συμβάσεις, τη χρηματοδότηση και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών του.

Η SpaceX διαθέτει σημαντικές συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ η Tesla επηρεάζεται άμεσα από τις ομοσπονδιακές πολιτικές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την αυτόνομη οδήγηση και την τεχνολογική καινοτομία.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες του Μασκ στην τεχνητή νοημοσύνη και στα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένη πολιτική και κανονιστική εποπτεία.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να εξετάσουν τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Μασκ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και τη σχέση των επιχειρήσεών του με κρατικές συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις σε βάρος των εταιρειών του. Ωστόσο, η απώλεια της πολιτικής κυριαρχίας των Ρεπουμπλικάνων δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον για τον επιχειρηματία.

Το πολιτικό στοίχημα του 2028

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι κατά πόσο ο Έλον Μασκ θα συνεχίσει να επενδύει τεράστια ποσά στην αμερικανική πολιτική σκηνή ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Παρά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο επιχειρηματίας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων και εξακολουθεί να διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό μέσο δημόσιας επιρροής μέσω του X.

Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου ανέδειξε τα όρια της οικονομικής ισχύος στην πολιτική.

Ο Μασκ διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, κινητοποίησε την προσωπική του πλατφόρμα και υποστήριξε υποψηφίους σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Και ενώ η πολιτική του επένδυση απέτυχε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι συνέπειες της εκλογικής ήττας ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το επιχειρηματικό του μέλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από AFP, WP και Guardian