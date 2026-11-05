Ισραήλ: Ένα βήμα πριν από την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ - Τον στηρίζουν 67 από τους 120 βουλευτές

Με την απόφαση αυτή, ο επικεφαλής του κόμματος Γασιάρ, αναμένεται να συγκεντρώσει την υποστήριξη 67 βουλευτών στην επόμενη Κνεσέτ, αριθμό που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία του σώματος. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι όλα τα κόμματα που τον προτείνουν θα συμμετάσχουν και σε ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Στόχος να αποτραπεί η επιστροφή Νετανιάχου

Σε ανακοίνωσή της, η Κοινή Λίστα ανέφερε ότι η ομόφωνη απόφαση των τριών συνιστωσών της ελήφθη «σε ανταπόκριση της δημόσιας απαίτησης να αποτραπεί η επιστροφή του Βενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του στην εξουσία».

Παράλληλα, το αραβικό πολιτικό σχήμα σημείωσε ότι, παρά τις διαφωνίες του με τμήματα της αντιπολίτευσης, θεωρεί σημαντικό να διευρυνθεί η διαφορά υποστήριξης ανάμεσα στον Άιζενκοτ και τον Νετανιάχου.

Κριτική προς την αντιπολίτευση

Η Κοινή Λίστα υποστήριξε επίσης ότι οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει επαρκή διάθεση να αντιπαρατεθούν με την πολιτική πορεία του Νετανιάχου, ούτε να αντιμετωπίσουν, όπως αναφέρει, την υποκίνηση κατά των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες αμφισβήτησης της πολιτικής τους εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ενίσχυση της υποψηφιότητας Γκάντι Άιζενκοτ ενδέχεται να αυξήσει τις πιθανότητες σχηματισμού εναλλακτικής κυβέρνησης και να περιορίσει το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα μπορούσε να διατηρήσει τον Βενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ

Αντιπροσωπεία της Κοινής Λίστας αναμένεται να μεταβεί εντός της ημέρας στην προεδρική κατοικία προκειμένου να γνωστοποιήσει επισήμως την απόφασή της στον Ισαάκ Χέρτζογκ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών επαφών για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές.