Συνεχίζουν οι αναταράξεις στους Ρεπουμπλικανούς μετά την ήττα: Σενάρια αποχώρησης του Ρούμπιο από την κυβέρνηση με το βλέμμα στις προεδρικές

Το βρετανικό μέσο, επικαλούμενο πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και κυβερνητικούς κύκλους σε ΗΠΑ και Βρετανία, αναφέρει ότι ο νυν υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές της υποψηφιότητας των Ρεπουμπλικανών για τον Λευκό Οίκο, με βασικό αντίπαλο τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το πολιτικό κόστος του πολέμου με το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκτιμήσεις για πιθανή αποχώρηση του Ρούμπιο ενισχύθηκαν μετά τις βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία.

Πηγές που επικαλείται η Independent υποστηρίζουν ότι αρκετά στελέχη του κόμματος θεωρούν πως ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε καθοριστικά στο αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα και εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα επιδιώξει να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από τη συγκεκριμένη πολιτική.

Μάλιστα, συνεργάτης του φερόμενου ως υποψηφίου φέρεται να δήλωσε ότι η παραμονή του στην κυβέρνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος των προεδρικών φιλοδοξιών του.

Ο ανταγωνισμός με τον Τζέι Ντι Βανς

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Τζέι Ντι Βανς έσπευσε δημόσια να αποδώσει τις εκλογικές απώλειες στον πόλεμο με το Ιράν, επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική γραμμή.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αναζητήσει πολιτικές ευθύνες εντός της κυβέρνησής του για το αποτέλεσμα των εκλογών, με ορισμένους αναλυτές να θεωρούν πιθανούς αποδέκτες της κριτικής τόσο τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ όσο και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης.

Οι σχέσεις με το Λονδίνο

Η Independent υποστηρίζει επίσης ότι ο Ρούμπιο έχει δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις σε διαδοχικούς Βρετανούς υπουργούς Εξωτερικών, μεταξύ των οποίων οι Ντέιβιντ Λάμμυ, Ιβέτ Κούπερ και Εντ Μίλιμπαντ.

Πηγή της βρετανικής κυβέρνησης φέρεται να εκτιμά ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού υποψηφίου για την προεδρία και θεωρεί πιθανή την είσοδό του στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ.

Τι απαντούν Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Παρά τα σενάρια, πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής ο Rubio δεν έχει δώσει ενδείξεις πως σκοπεύει να αποχωρήσει άμεσα από τα καθήκοντά του.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα αβάσιμο, ενώ ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο έκανε λόγο για ανυπόστατες πληροφορίες βασισμένες σε ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με την Independent, πάντως, η συζήτηση γύρω από το πολιτικό μέλλον του Μάρκο Ρούμπιο έχει ενταθεί μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών και τις ανακατατάξεις που προκαλεί στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος η επόμενη μάχη για τον Λευκό Οίκο.