Θύμα απάτης με crypto 41χρονος στη Λεμεσό: Το κόλπο με τα «κέρδη» που κόστισε 280.000 δολάρια – Ξεκίνησε από διαδικτυακή διαφήμιση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 41χρονος υπέβαλε καταγγελία την Πέμπτη (5/11) στο ΤΑΕ Λεμεσού, αναφέροντας ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου εντόπισε στο διαδίκτυο διαφήμιση εταιρείας που προωθούσε επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα.

Ακολούθως, επικοινώνησε με πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως επενδυτής και, αφού πείστηκε για την επένδυση, κατέβαλε αρχικά το ποσό των 100.000 δολαρίων.

Τα δήθεν κέρδη και οι πρόσθετες καταθέσεις

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, οι φερόμενοι ως επενδυτές παρουσίαζαν στον 41χρονο σημαντικά κέρδη από την αρχική του επένδυση, πείθοντάς τον να προχωρήσει σταδιακά σε επιπλέον καταθέσεις χρημάτων.

Ωστόσο, όταν ο παραπονούμενος επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων του, άρχισαν να προκύπτουν εμπόδια.

Τα πρόσωπα με τα οποία επικοινωνούσε προέβαλλαν διάφορες δικαιολογίες για τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του, ενώ παράλληλα απαιτούσαν την καταβολή πρόσθετων ποσών, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητα για την αποδέσμευση των υποτιθέμενων κερδών.

Ο 41χρονος αντιλήφθηκε τελικά ότι είχε πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026 το συνολικό ποσό που του αποσπάστηκε ανέρχεται στις 280.000 δολάρια.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού.

Προειδοποίηση από την Αστυνομία

Με αφορμή το περιστατικό, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις και να επαληθεύει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία εταιρειών και προσώπων πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση ή μεταφορά χρημάτων.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι προσωπικά δεδομένα, κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους.