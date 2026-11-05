Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ» για εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών: Υπό κράτηση τέθηκαν 7 από τους 26 συλληφθέντες – Στα χέρια της Αστυνομίας πρόσωπα «κλειδιά»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 30, 34, 37 και 41 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου για αδικήματα παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών και συναφή αδικήματα. Εναντίον και των τεσσάρων εκδόθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης διάρκειας πέντε ημερών.

Σε ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες οδηγήθηκαν άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 33, 35 και 48 ετών, για υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών.

Το Δικαστήριο διέταξε την πενθήμερη προσωποκράτηση των δύο πρώτων, ενώ για τον 48χρονο εκδόθηκε διάταγμα κράτησης διάρκειας δύο ημερών.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους 19 συλληφθέντες, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι ορισμένοι ανακρίθηκαν και κατηγορήθηκαν γραπτώς, προκειμένου να κλητευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου.

Άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των περαιτέρω ανακριτικών εξετάσεων. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, πόσα πρόσωπα κατηγορήθηκαν γραπτώς και πόσα αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία στο παρόν στάδιο.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και πρόσωπα «κλειδιά» ως προς τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Συλλήψεις σε τέσσερις επαρχίες και στις Φυλακές

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ» πραγματοποιήθηκε σε παγκύπρια κλίμακα, με στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, και οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 26 προσώπων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές.

Κατά τις 27 έρευνες που διενεργήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων, παραλήφθηκαν 25.025 ευρώ σε μετρητά και 37 κινητά τηλέφωνα, ενώ εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και ένα κυνηγετικό όπλο. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται, επίσης, μικρή ποσότητα κάνναβης, δύο μύλοι αλέσεως με κάνναβη, δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα κάνναβης και περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 534 κυνηγετικά φυσίγγια, οκτώ ζυγαριές ακριβείας, 354 κροτίδες, 456 φωτοβολίδες, 22 πυροτεχνήματα, 192 βεγγαλικά και δύο καπνογόνα.

Στο στόχαστρο και τα περιουσιακά στοιχεία

Πέρα από τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις, σημαντικό μέρος της επιχείρησης αφορούσε την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, με την Αστυνομία να επιδιώκει τον εντοπισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα.

Σε συνεργασία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), εξασφαλίστηκαν δικαστικά διατάγματα δέσμευσης κατοικίας, τεμαχίων γης και οχημάτων, συγκεκριμένα δέκα αυτοκινήτων και δύο μοτοσικλετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 400.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει επίσης δεσμευθεί χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του στον «Π», ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Χρίστος Ανδρέου, είχε αναφέρει ότι οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της επιχείρησης ανέρχονται στις 750.000 ευρώ.