Κακοκαιρία στη Γάζα: Πλημμύρισαν 70.000 σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων

Περίπου 70.000 σκηνές, όπου διέμεναν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, πλημμύρισαν την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι κατέρρευσαν δεκάδες τοίχοι και οροφές που είχαν ρωγμές, προκαλώντας τραυματισμούς. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση σε διάφορες περιοχές.

Το πρωί του Σαββάτου, εκατοντάδες οικογένειες εγκατέλειπαν πλημμυρισμένους καταυλισμούς εκτοπισμένων στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και στην πόλη της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία έλαβε περισσότερες από 1.500 κλήσεις για βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με εκπρόσωπό της. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι ομάδες της υπηρεσίας αναγκάζονται να επιχειρούν «χωρίς κανέναν εξοπλισμό ή μέσα».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο οργανισμός άμεσης βοήθειας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς, δεν μπορεί να «αντιμετωπίσει μόνος τις συνέπειες» της κακοκαιρίας. Απηύθυνε «επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς» να συνδράμουν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα. Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, υπογράμμισε ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας επιδείνωσε τις ήδη καταστροφικές συνθήκες διαβίωσης στον θύλακο.

Ο Μούσταφα Καζάτ, δημοτικός σύμβουλος στη Γάζα και υπεύθυνος της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στον θύλακο, δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν επιτρέπουν την είσοδο ούτε προκατασκευασμένων κατοικιών για τη στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους ούτε επαρκούς αριθμού σκηνών.

«Ο παλαιστινιακός θύλακος χρειάζεται επειγόντως 200.000 σπίτια προκάτ και υλικό για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια σπιτιών και κτιρίων που κατέρρευσαν, να ανοίξουν οι κυριότεροι δρόμοι και να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ