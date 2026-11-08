Μήνυμα Μητσοτάκη για το ηλεκτρικό καλώδιο: Ελλάδα και Κύπρος έχουν τον πρώτο λόγο στις έρευνες

Όπως είπε, την Παρασκευή εκδόθηκε άδεια για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου, καθώς και η σχετική Navtex. Χαρακτήρισε τις εξελίξεις σημαντικά βήματα για την προώθηση της υλοποίησης του έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες ερευνών για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες.

«Είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ