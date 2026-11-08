Τραμπ: «Γιγαντιαίο βήμα πίσω» για τις ΗΠΑ η ήττα των Ρεπουμπλικανών

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», πρόσθεσε.

Το «μπλε κύμα» των ενδιάμεσων εκλογών, το εύρος του οποίου αιφνιδίασε πολιτικούς παρατηρητές, αποθάρρυνε τους Ρεπουμπλικανούς και ενθάρρυνε τους Δημοκρατικούς. Προχθές έφτασε ακόμη και σε προπύργια της αμερικανικής δεξιάς, όπως το Τέξας και το Κάνσας, κυρίως λόγω της δυσαρέσκειας για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορεί να προωθεί το πρόγραμμά του μέσω νόμων κατά τα δύο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.

Μετά την εκλογική ήττα, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος έχει υιοθετήσει μαχητική στάση απέναντι στην επερχόμενη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Την Παρασκευή διόρισε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς, στη στρατηγικής σημασίας θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Χθες, Σάββατο, ανακοίνωσε επίσης ότι προσέφερε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο του UFC, του κορυφαίου οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ