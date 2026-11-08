Σιδηροδρομικό ατύχημα στην Αίγυπτο: Εκτροχιάστηκε τρένο στην Γκίζα - Πάνω από 60 τραυματίες (βίντεο)

Όπως μεταδίδει η Yeni Safak, το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Αγιάτ, όταν το τρένο βγήκε από τις ράγες κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Al-Akhbar.

🚨🇪🇬 #BREAKING: A train derailed in the Ayat area of Giza, Egypt, injuring around 120 people. #Giza #Egypt https://t.co/V2vszihJS6 — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 8, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Παράλληλα, η Αρχή Σιδηροδρόμων της Αιγύπτου απέστειλε τεχνικά συνεργεία και ομάδες συντήρησης για επιθεώρηση της περιοχής, απομάκρυνση των συντριμμιών και αποκατάσταση των δρομολογίων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

TRAIN DERAILS IN EGYPT’S GIZA Fresh footage has emerged showing the scene after a train derailment in Egypt’s Giza province. #Egypt #Giza #TrainDerailment #BreakingNews #EgyptNews #TrainAccident https://t.co/5RLNeFqCcZ — Diganta Guha (@diganta_guha) November 8, 2026

Οι αρχές ασφαλείας ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού κοντά στο χωριό Γκέρζα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.