Σερβία: Σχέδιο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ από τη «Φοιτητική Λίστα»

Το σχέδιο καταρτίστηκε από κορυφαίους Σέρβους εμπειρογνώμονες και προβλέπει σταδιακή αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, από το σημερινό 2%-2,5% αρχικά στο 3% και, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στο 5%, ώστε η χώρα να συμβαδίσει με τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής.

Προβλέπεται επίσης οριζόντια αύξηση των μισθών του προσωπικού κατά 20%-30%, καθώς και άμεση διόρθωση υφιστάμενων στρεβλώσεων. Ενδεικτικά, χαμηλόβαθμοι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων αμείβονται περισσότερο από στρατηγούς ή καθηγητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας, λόγω των επιδομάτων.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο εκσυγχρονισμός των οπλικών συστημάτων. «Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει διάφορα σκέλη. Για παράδειγμα, την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων βεληνεκούς 150 έως 300 χιλιομέτρων. Φυσικά, περιλαμβάνει το έργο της δημιουργίας ενός στρατηγικού αντιαεροπορικού “θόλου” με τρία επίπεδα βεληνεκούς: μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Επίσης, τη λειτουργία δικτυοκεντρικού συστήματος διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας, συσκευές και συστήματα εναέριας επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», δήλωσε ο Λούκα Πόνορατς.

Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμη αναβάθμιση του ρόλου του Στρατιωτικού Τεχνικού Ινστιτούτου (VTI) και του Τεχνολογικού Κέντρου Οπλικών Δοκιμών (TOC). Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έμφαση δίνεται στην παροχή μιας προβλέψιμης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η «Φοιτητική Λίστα» δεσμεύεται επίσης για την αυστηρή επαναφορά της λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του στρατού εντός του νομικού πλαισίου, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν ατομικών ευθυνών για παράνομες ενέργειες στο παρελθόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ