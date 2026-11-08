Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο: Τέσσερις νεκροί και 88 τραυματίες

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή σιδηροδρομική αρχή, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου τρένου που κατευθυνόταν νότια από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Εκτροχιασμός βαγονιών και μεγάλος αριθμός τραυματιών

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια. Το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι ο αρχικός απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς επιβάτες και 88 τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της Γκίζας.

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 120, χωρίς να διευκρινίζεται η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Παρέμβαση του προέδρου Σίσι

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, δήλωσε ότι παρακολουθεί το περιστατικό με «μεγάλη ανησυχία» και έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή επείγουσας έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ενδεχομένως επέδειξαν αμέλεια.

Έρευνα για τα αίτια

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Αγιάτ της Γκίζας, σημείο που συνδέεται με ορισμένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης και βαριά μηχανήματα επιστρατεύθηκαν για την απομάκρυνση των εκτροχιασμένων βαγονιών και των συντριμμιών, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Μακρύ ιστορικό σιδηροδρομικών δυστυχημάτων

Η περιοχή έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με σοβαρές τραγωδίες. Το 2002, περισσότεροι από 370 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε τρένο που μετέφερε ταξιδιώτες προς τη νότια Αίγυπτο, ενώ το 2009 σειρά σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην ίδια περιοχή προκάλεσε δεκάδες θανάτους.

Παρότι η Αίγυπτος έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία για την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της, συμπεριλαμβανομένων νέων αυτοκινητοδρόμων και γραμμών υψηλής ταχύτητας, μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου παραμένει παλαιωμένο, γεγονός που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια των μετακινήσεων.