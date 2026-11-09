Από το θρανίο στην επόμενη μέρα των παιδιών - Έρευνα της Βουλής για αυτισμό και ΔΕΠΥ

Πώς προετοιμάζεις ένα παιδί με αυτισμό ή ΔΕΠΥ όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, αλλά και για όσα θα ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή του; Από την εξατομικευμένη διδασκαλία και τις ειδικές διευκολύνσεις στις εξετάσεις μέχρι την επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων για μια πιο αυτόνομη ζωή, ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Τις πρακτικές αυτές καταγράφει έρευνα της Υπηρεσίας Ερευνών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία εξετάζει τα εκπαιδευτικά συστήματα 18 ευρωπαϊκών χωρών, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Η έρευνα, παρότι εστιάζει σε αυτι...

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