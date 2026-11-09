Συνάντηση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ εν μέσω προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει το ενδεχόμενο να ξεσπάσει ξανά μεγάλης κλίμακας πόλεμος στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί το υφιστάμενο ιρανικό σχέδιο εκεχειρίας.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι ΗΠΑ έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το νησί Κεσμ. Το Ιράν έχει επιτεθεί αυτόν τον μήνα σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ, ενώ οι σύμμαχοί του, οι Χούθι της Υεμένης, έχουν πλήξει τη Σαουδική Αραβία.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, θα συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στην Ουάσιγκτον αργότερα τη Δευτέρα, μετά την επίσκεψή του στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα.

Η ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει να σταματήσει ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αρθούν ορισμένες κυρώσεις και να παύσουν οι βομβαρδισμοί. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα σταματήσει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα και άλλες κυρώσεις θα ακολουθήσουν.

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει επανειλημμένα το σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με το Ιράν, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διάστημα δύο ημερών. Την Κυριακή, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τους όρους της Τεχεράνης «εξωφρενικούς και γελοίους και πραγματικά μη ρεαλιστικούς».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, υπερασπίστηκε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την την πιο λογική που έχει κατατεθεί.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ τους και ο Βανς, έχουν αποδώσει στον πόλεμο του Ιράν τις εκλογικές ήττες του κόμματός τους την περασμένη εβδομάδα. Παρά την αυξανόμενη εσωτερική πολιτική πίεση για να τερματιστεί η σύγκρουση, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως επίκειται διπλωματική πρόοδος.

Την ίδια εκτίμηση επανέλαβε τη Δευτέρα ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λέγοντας ότι μια συνολική πολιτική διευθέτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται δύσκολη.

Ο Βανς θα συναντηθεί επίσης με τον Αλ-Θάνι. Το Κατάρ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μεσολάβηση από την αρχή του πολέμου, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των πλευρών και προτείνοντας τρόπους γεφύρωσης των διαφορών τους.

Η ανησυχία για τον πόλεμο είναι διάχυτη στην περιοχή εδώ και μήνες. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είπε στον Τραμπ πως η Άγκυρα δεν θέλει να δει νέα κλιμάκωση.

«Τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι είναι δυνατό να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά μια αρνητική μετατόπιση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε αυτό», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΚΥΠΕ