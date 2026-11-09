Πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων στη Γαλλία: Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι υπογραφές για να πέσει «μαύρο» στο CNews, το κανάλι που συγκρίνεται με το αμερικανικό Fox News

Το ψήφισμα αναρτήθηκε στις 10 Ιουνίου στην επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αναφορών της Εθνοσυνέλευσης από τον 31χρονο Λούκα Μασόνι, ανεξάρτητο σύμβουλο συστημάτων πληροφορικής, ο οποίος αποκαλεί το τηλεοπτικό κανάλι, «μηχανισμό προπαγάνδας».

«Όταν έβλεπα τις υπογραφές να αυξάνονται ώρα με την ώρα, δυσκολευόμουν να το πιστέψω», δήλωσε ο Μασόνι στο γαλλικό περιοδικό Le Nouvel Obs, περιγράφοντας την έκπληξή του για την ανταπόκριση των συμπολιτών του.

Η ρατσιστική επίθεση που έκανε το αίτημα viral

Η επίθεση στην Τραπ έφερε ξανά στο επίκεντρο τη συζήτηση για τη ρητορική που προβάλλεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης και τη σχέση της με την ενίσχυση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων.

Ο δράστης, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, παρακολουθούσε συστηματικά το CNews. Η αναφορά αυτή ενέτεινε την κριτική για το περιεχόμενο και τη γραμμή που ακολουθεί ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός. Στον απόηχο της επίθεσης, ο δήμαρχος της Τραπ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο της Αριστεράς, άσκησαν κριτική σε μέσα ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και την προβολή ρατσιστικών θέσεων. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η συστηματική κανονικοποίηση τέτοιου είδους ρητορικής συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ενισχύονται οι διακρίσεις και η εχθρότητα απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Το CNews έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για τη μετάδοση ρατσιστικού και ισλαμοφοβικού περιεχομένου. Η γαλλική ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, Arcom, έχει επιβάλει κυρώσεις στον σταθμό σε αρκετές περιπτώσεις. Οι επικρίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ζητήματα μετανάστευσης, ασφάλειας και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Ο σταθμός απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και ότι οι θέσεις που φιλοξενεί αποτελούν μέρος του δημόσιου διαλόγου.

Αυτή η φωτογραφία δείχνει αυτοκόλλητα σε τοίχο, στα οποία απεικονίζεται ο Γάλλος δημοσιογράφος Πασκάλ Προντ. Τα αυτοκόλλητα τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά του ειδησεογραφικού σταθμού CNews. Παρίσι, 7 Νοεμβρίου 2026. (Φωτογραφία: JOEL SAGET / AFP)

Αντιπαράθεση μεταξύ Αριστεράς και ακροδεξιάς

Το αίτημα για ενδεχόμενη απαγόρευση του CNews έχει εξελιχθεί και σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την ακροδεξιά να κατηγορεί την Αριστερά ότι επιχειρεί να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National – RN), Ζορντάν Μπαρντελά, κατηγόρησε το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) ότι υιοθετεί αυταρχική νοοτροπία, επιδιώκοντας το κλείσιμο του τηλεοπτικού σταθμού.

Μιλώντας στο CNews, ο Μπαρντελά υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία στρέφεται όχι μόνο εναντίον ενός μέσου ενημέρωσης, αλλά και εναντίον της δυνατότητας του κόμματός του να εκφράζει τις πολιτικές του θέσεις. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Γαλλία βρίσκεται λιγότερο από έξι μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ομίλου Canal+

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στους πολιτικούς χώρους και τις καταγγελίες οργανώσεων ή πολιτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση εργαζομένων και συνδικαλιστικών εκπροσώπων που συνδέονται με τον όμιλο στον οποίο ανήκει το CNews.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, το συνδικάτο +Libres του ομίλου Canal+ στον οποίο ανήκει το CNews, εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρακτικές και τις επιλογές του τηλεοπτικού σταθμού. Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η στήριξη προς τους εργαζομένους του CNews δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιδοκιμασία της συντακτικής γραμμής του.

«Στηρίζουμε και συνδράμουμε τις ομάδες του CNews σε καθημερινή βάση», ανέφερε το συνδικάτο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη υποστήριξη δεν συνεπάγεται αποδοχή της κατεύθυνσης που ακολουθεί το κανάλι.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συντακτική γραμμή του σταθμού δεν συνάδει ούτε με τις δικές του αξίες ούτε με εκείνες που, κατά την εκτίμησή του, θα έπρεπε να εκπροσωπεί ο όμιλος Canal+. Κάλεσε, μάλιστα, τη διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Το CNews ανήκει στον όμιλο Canal+ και αποτελεί μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου του συντηρητικού Γάλλου δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ, ο οποίος έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στη Γαλλία.

Ένα εκατομμύριο υπογραφές και η επόμενη ημέρα

Η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη (3/11), αφού το αίτημα είχε ήδη ξεπεράσει τις 500.000 υπογραφές. Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου αύριο (10/11) προκειμένου να αποφασίσει με ψηφοφορία εάν το ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης, βάσει του κοινοβουλευτικού κανονισμού.

Η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την πλατφόρμα της γαλλικής Βουλής, η οποία δημιουργήθηκε το 2020, στον απόηχο της κρίσης των «Κίτρινων Γιλέκων» και της εθνικής διαβούλευσης που ακολούθησε. Μέχρι σήμερα, μόνο ένα ακόμη ψήφισμα είχε καταφέρει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο. Επρόκειτο για πρωτοβουλία που ζητούσε την κατάργηση νέων ρυθμίσεων οι οποίες επέτρεπαν στους αγρότες να χρησιμοποιούν ένα φυτοφάρμακο που είχε προηγουμένως απαγορευτεί.

Με πληροφορίες από Franceinfo, Le Monde, RFI, ΕΡΤ