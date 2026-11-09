Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, όπως ενημέρωσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στη Σμύρνη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από έκρηξη σε χαλυβουργείο, φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε από τους αρμόδιους Υπουργούς. Στην περιοχή μετέβησαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βεντάτ Ισικχάν και ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11:00 στην Κύπρο) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και ακολούθησε πυρκαγιά.
Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.
Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.
Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, τρεις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.
Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία οδηγού φορτηγού που εργαζόταν στο εργοστάσιο. «Μόλις είχα φύγει από το εργοστάσιο με φορτίο, όταν άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν να εξερράγη βόμβα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ταρακούνησε ακόμη και το φορτηγό μου», ανέφερε ο Τουράν Ιλμπάι.
«Μου είπαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον τρίτο κλίβανο. Όταν μπήκα μέσα, αντίκρισα το χειρότερο θέαμα της ζωής μου», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε από τους αρμόδιους Υπουργούς. Στην περιοχή μετέβησαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βεντάτ Ισικχάν και ο Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
Παράλληλα, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς ανακοίνωσε ότι ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βρίσκονται στο σημείο και στα νοσοκομεία, παρέχοντας βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.
Παράλληλα, οι δικαστικές και διοικητικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποια σύλληψη.
Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια της έκρηξης, την ώρα που η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη των τεσσάρων ανθρώπων που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι.
ΠΗΓΗ: KΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.