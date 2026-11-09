Συνάντηση στην Άγκυρα είχαν τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται διπλωματικές πηγές.
Συνάντηση Φιντάν και Γκιουλέρ στην Άγκυρα
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται διπλωματικές πηγές.
Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης ή τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι.
Η συνάντηση έγινε σε περίοδο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τις σχεδιαζόμενες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και τις τουρκικές αντι-NAVTEX.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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