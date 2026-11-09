Συνάντηση Φιντάν και Γκιουλέρ στην Άγκυρα

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης ή τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι.

Η συνάντηση έγινε σε περίοδο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τις σχεδιαζόμενες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και τις τουρκικές αντι-NAVTEX.

Πηγή: ΚΥΠΕ