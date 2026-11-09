Χορηγία ύψους €29.110 έλαβε ο Δήμος Λεμεσού από το Υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης για την εφαρμογή ζωνών ορίου ταχύτητας 20 και 30 χλμ./ώρα. Στόχος είναι η μείωση των ταχυτήτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών μετακίνησης στις αστικές περιοχές.
Χορηγία €29.110 για ζώνες χαμηλής ταχύτητας στο κέντρο της Λεμεσού
Το Υπουργείο Μεταφορών ενίσχυσε τον Δήμο Λεμεσού για την εφαρμογή ζωνών ορίου ταχύτητας 20 και 30 χλμ./ώρα, ενώ προωθείται η επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, την επιχορήγηση παρέδωσε στον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, η αρμόδια Υπουργός, Εύη Τσολάκη. Η παράδοση έγινε κατά την εκστρατεία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την Οδική Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό.
Ο Δήμος συμμετέχει στο Σχέδιο με έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί: τη διαμόρφωση ζώνης 30 χλμ./ώρα στην ευρύτερη περιοχή δυτικά της οδού Ανεξαρτησίας και ζώνης 20 χλμ./ώρα στην περιοχή Τζαμί Τζετίτ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη αστική κινητικότητα, προωθείται η επέκταση των ζωνών 30 χλμ./ώρα ανατολικά της οδού Ανεξαρτησίας και στην περιοχή της Νεάπολης.
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια οδική σήμανση, με πινακίδες που καθορίζουν τα όρια ταχύτητας και ειδική επιδαπέδια σήμανση. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί ενημερώνονται με σαφήνεια όταν εισέρχονται σε περιοχές περιορισμένης ταχύτητας, αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο κ. Αρμεύτης δήλωσε ότι η ζώνη των 30 χλμ./ώρα στο κέντρο της Λεμεσού έχει συγκεκριμένο σκοπό: «να μπορεί ένα παιδί να πάει με ασφάλεια στο σχολείο του, να έχει ένας ηλικιωμένος το χρόνο που χρειάζεται για να περάσει απέναντι, να μπορεί κάποιος να πάει με το ποδήλατο στη δουλειά του και ένας γονιός με παιδικό καρότσι να κινηθεί άνετα στο πεζοδρόμιο». «Αυτές οι μικρές, καθημερινές διαδρομές δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί μια πόλη για τους ανθρώπους της», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον Δήμο, τα έργα εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια για περιορισμό του κινδύνου τροχαίων συγκρούσεων, προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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