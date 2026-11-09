Δεν το χωνεύει ο Τραμπ: Αμφισβητεί τις εκλογές μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών - «Πώς γίνεται να έπεσαν τόσο έξω οι δημοσκοπήσεις;»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Democracy Docket, ο Τραμπ επανέφερε τη Δευτέρα γνώριμους ισχυρισμούς περί προβλημάτων στην εκλογική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες του.

«Πιστεύει πραγματικά κανένας ότι αυτές οι εκλογές ήταν δίκαιες; Πώς γίνεται οι δημοσκοπήσεις να έπεσαν τόσο έξω;», διερωτήθηκε στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ορισμένες καταμετρήσεις ψήφων από την πρόωρη ψηφοφορία ήταν τόσο μεγάλες, ώστε καθιστούσαν αδύνατη τη νίκη οποιουδήποτε υποψηφίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες.

«Όλα έχουν να κάνουν με τις μηχανές, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές από τον ίδιο τον ψηφοφόρο», έγραψε, στρέφοντας εκ νέου την κριτική του προς τα συστήματα ηλεκτρονικής καταχώρισης και καταμέτρησης ψήφων.

Ανατροπή στη στάση του μετά την ήττα

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ συνιστά μεταστροφή σε σχέση με την αρχική του αντίδραση στα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Αμέσως μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα αποδεχόταν το αποτέλεσμα και εμφανιζόταν διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, φαίνεται να επανέφερε τον πρόεδρο σε μια γνώριμη τακτική αμφισβήτησης της εκλογικής διαδικασίας.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική πολιτική εξέλιξη, καθώς οι Δημοκρατικοί αποκτούν πλέον τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας και τη δυνατότητα να ασκούν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση Τραμπ.

Χωρίς στοιχεία οι αιτιάσεις για τις μηχανές

Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στις ηλεκτρονικές μηχανές ψηφοφορίας επαναφέρουν στο προσκήνιο ισχυρισμούς που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν ο Τραμπ είχε αρνηθεί να αποδεχθεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

Όπως επισημαίνει το αμερικανικό Democracy Docket, ο πρόεδρος δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις καταμετρήσεις της πρόωρης ψηφοφορίας ή τη λειτουργία των εκλογικών μηχανών.

Στο ίδιο πλαίσιο, το FactCheck.org είχε δημοσιεύσει στις 28 Οκτωβρίου ανάλυση για τις καταγγελίες περί αλλοίωσης ψήφων από ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με την έρευνά του, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι μηχανές αφής άλλαζαν σκόπιμα τις επιλογές των ψηφοφόρων. Ειδικοί σε εκλογικά ζητήματα και αρμόδιοι κρατικοί αξιωματούχοι απέδωσαν τα περιστατικά που είχαν αναφερθεί κυρίως σε προβλήματα βαθμονόμησης των συσκευών ή σε λάθη κατά τη χρήση τους.

Παράλληλα, το Associated Press, σε ανάλυσή του για τις εκλογές, σημείωσε ότι, παρά τις μεμονωμένες αντιδράσεις και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών που ηττήθηκαν αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα και συνεχάρησαν τους αντιπάλους τους.

Πηγή: Democracy Docket, Associated Press και FactCheck.org