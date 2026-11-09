Πάπας: Η πρόοδος ενός έθνους φαίνεται από τη στάση του απέναντι στους ευάλωτους

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους προς το «Pequeno Cottolengo», ίδρυμα φροντίδας που άρχισε να λειτουργεί το 1935 για εγκαταλελειμμένα άτομα με αναπηρία. Βρίσκεται στο Κλέιπολ, μια λαϊκή συνοικία του Μπουένος Άιρες.

Μιλώντας σε άτομα με αναπηρία, μέλη του προσωπικού και εθελοντές, ο Λέων είπε ότι τα άτομα με αναπηρία «δεν αποτελούν βάρος για την κοινωνία, αλλά ευλογία».

«Η πρόοδος ενός έθνους μετριέται επίσης από το πώς υποδέχεται όλα τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερες ανάγκες», ανέφερε.

Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και ηγέτες της Εκκλησίας στην Αργεντινή έχουν εκφράσει ανησυχία για μέτρα που επηρεάζουν προγράμματα στήριξης, στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Το «Cottolengo», ένα από τα γνωστότερα καθολικά φιλανθρωπικά ιδρύματα της Αργεντινής, ιδρύθηκε από Ιταλό ιεραπόστολο ο οποίος αργότερα αγιοποιήθηκε.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού του Λέοντα στη Λατινική Αμερική ως Πάπα. Η περιοδεία περιλαμβάνει την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού.

Στην ομιλία του, ο Λέων επαίνεσε τις κοινότητες που υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και την κοινωνική ένταξη ανθρώπων οι οποίοι συχνά ωθούνται στο περιθώριο.

Σε όλο το Μπουένος Άιρες, ο ενθουσιασμός για την πρώτη παπική επίσκεψη στην Αργεντινή εδώ και δεκαετίες ήταν εμφανής στους πάγκους με αναμνηστικά. Εκεί πωλούνταν μπλουζάκια, καπέλα και σημαίες με τη μορφή του Πάπα Φραγκίσκου.

Η μορφή του εμφανίστηκε επίσης σε γλυκά «αλφαχόρες» (alfajores) και σε βάζα με «ντούλσε ντε λέτσε» (dulce de leche), καθώς οι Αργεντινοί γιορτάζουν την ιστορική επίσκεψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ