«Δολοφόνησαν την εφημερίδα μας»: Τίτλοι τέλους για τη Novaya Gazeta στη Ρωσία

Για χρόνια, η εφημερίδα ήταν ένα από τα τελευταία μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία που ασκούσαν ανοιχτά κριτική στις αρχές και στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, καθώς εντείνονταν η καταστολή της ελευθερίας του λόγου και οι διώξεις της διαφωνίας, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Novaya Gazeta είχε χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας», ενώ δημοσιογράφοι της είχαν συλληφθεί και ανακριθεί. Την είδηση για την τελευταία συντακτική σύσκεψη μετέδωσαν τη Δευτέρα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Sota Vision και Ostorozhno Novosti.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Ostorozhno Novosti έδειχναν τον αρχισυντάκτη Σεργκέι Σοκόλοφ να κατεβάζει από τους τοίχους φωτογραφίες δημοσιογράφων της εφημερίδας που δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένες εκτιμήσεις, συνδέονταν με το δημοσιογραφικό τους έργο.

Μεταξύ των φωτογραφιών ήταν εκείνη της Άννας Πολιτκόφσκαγια, η οποία επί χρόνια ερευνούσε καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον ρωσικό στρατό κατά τις επιχειρήσεις του στην Τσετσενία. Είχε επίσης ασκήσει από νωρίς κριτική στη μακρόχρονη διακυβέρνηση του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Πολιτκόφσκαγια βρέθηκε νεκρή στην πολυκατοικία όπου διέμενε τον Οκτώβριο του 2006, ανήμερα των γενεθλίων του Πούτιν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τον περασμένο μήνα, εμφανώς συγκινημένος, ο Σοκόλοφ είπε ότι η εφημερίδα «έχει δολοφονηθεί» και ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας της. «Οι ρωσικές αρχές – οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες – ανάγκασαν τη συντακτική ομάδα να τερματίσει το έργο της», δήλωσε.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και η Διεθνής Αμνηστία, καταδίκασαν την εξέλιξη. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, είχε δηλώσει σε ανακοίνωσή του τον Οκτώβριο ότι το κλείσιμο της εφημερίδας συνιστά «ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα για τα εναπομείναντα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα την εξέλιξη «μια φυσιολογική διαδικασία αλλαγών». «Θα ήταν λάθος να πούμε ότι η εποχή των ανεξάρτητων ρωσικών μέσων ενημέρωσης φτάνει στο τέλος της. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον», είπε στους δημοσιογράφους.

Η Μόσχα έχει επιβάλει πρωτοφανείς περιορισμούς στην ενημέρωση από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αναγκάζοντας τα περισσότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία, ως συμπροεδρεύουσες χώρες του Συνασπισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (Media Freedom Coalition), ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση ότι το κλείσιμο αποτελεί «μια σαφή υπενθύμιση της συνεχιζόμενης πίεσης που αντιμετωπίζει η ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Ρωσία». Κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να «τερματίσει την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων».

Η Novaya Gazeta ιδρύθηκε το 1993, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Θεωρούνταν ένας από τους πλέον αξιόπιστους και γνωστούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς στη Ρωσία, με σημαντικό έργο στην καταγραφή και ανάδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ