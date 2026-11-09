Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ζητά άμεση δράση του Ισραήλ στη Γάζα ενόψει χειμώνα

«Η κατάσταση δεν αποτελεί πλέον απλώς απειλή λόγω του επερχόμενου χειμώνα, αλλά άμεση ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη», αναφέρει ανακοίνωση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών παρέσυραν δεκάδες χιλιάδες σκηνές στην περιοχή, όπου σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά. Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, που ελέγχονται από τη Χαμάς, οι βροχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο έχει ανατεθεί η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025, ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για την ανάγκη προετοιμασίας ενόψει του χειμώνα και των εποχικών πλημμυρών.

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επέτρεψε την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας σε περισσότερα από 8.200 φορτηγά με προμήθειες, μεταξύ των οποίων 91.000 σκηνές.

Το Συμβούλιο Ειρήνης αναγνώρισε τα μέτρα που έχει λάβει το Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι παραμένουν «ανεπαρκή».

«Καλούμε την ηγεσία της σημερινής Κυβέρνησης του Ισραήλ να δράσει άμεσα, εγκρίνοντας και διευκολύνοντας την είσοδο όλων των απαραίτητων προμηθειών για την αντιμετώπιση του χειμώνα, καθώς και ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε.

Το Ισραήλ άσκησε έντονη κριτική στη Χαμάς με αφορμή τις πλημμύρες, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση θα έπρεπε να είχε επενδύσει σε υποδομές αντί για οπλισμό.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να απαλλάσσεται από τις ευθύνες της κάθε φορά που βρέχει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης κάλεσε επίσης τη Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση μετά τις οριακές εκλογές, έχει δεσμευτεί να εξοντώσει όποιον εμπλέκεται στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την πιο φονική ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ