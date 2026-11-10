Οργισμένος και αμετανόητος ο Χέγκσεθ: Η διαδικασία καθαίρεσης μου είναι μία φάρσα, ένα τσίρκο - «Θα το ξανάκανα αύριο», λέει για τον πόλεμο με το Ιράν

«Αυτό που προσπαθεί να κάνει ένας ηττημένος και πικραμένος βουλευτής δεν είναι μια δουλειά ελέγχου ή μια διαδικασία λογοδοσίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό κόλπο, ένα προσωπικό μανιφέστο που καθοδηγείται από εγωισμό και μνησικακία», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Είναι μια φαρσοκωμωδία και ένα επικοινωνιακό τρικ».

Χθες ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι Τόμας Μάσι κατέθεσε οκτώ κατηγορητήρια σε βάρος του Χέγκσεθ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίκη του στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης.

Στο σχέδιο ψηφίσματος για την παραπομπή που υπέβαλε ο βουλευτής του Κεντάκι κατηγορεί τον υπουργό ότι παραβίασε νόμο του 1973, εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Τον κατηγορεί ακόμη ότι «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων», υπογραμμίζοντας ειδικά τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 120 παιδιά, τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης.

Προσήψε ακόμη στον Πιτ Χέγκσεθ «εξωδικαστικές εκτελέσεις»: κατά διαταγήν του, ο αμερικανικός στρατός διεξάγει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, εκστρατεία η οποία επικρίνεται έντονα σε διεθνές επίπεδο. Και ακόμη, την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας»: του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο από τον Μάιο, ο Χέγκσεθ υπενθύμισε ότι οι προσπάθειες καθαίρεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέτυχαν, προσθέτοντας: «Θα αποτύχουν ξανά».

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Είναι σαμποτάζ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε: «Στηρίζω καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις. Είμαι περήφανος που τις εκτέλεσα και θα το ξανάκανα αύριο».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μάσι τόνισε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα διεξαγάγει σήμερα μια πρώτη ψηφοφορία επί διαδικαστικής πρότασης για την απόρριψη του ψηφίσματος.

«Αν υπερψηφιστεί, θα προχωρήσουμε σε ουσιαστική συζήτηση και ψηφοφορία επί των κατηγορητηρίων για την παραπομπή», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ