Λεμεσός: Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 56χρονο για εμπρησμό οχήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο κατηγορούμενος μετέβη στον χώρο με ενοικιαζόμενο όχημα, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία εργαζόταν η πρώην σύζυγός του. Περιέλουσε το όχημα με εύφλεκτη ύλη και δημιούργησε εμπρηστική λωρίδα, στην οποία έβαλε φωτιά. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου ήταν μεθοδευμένες και προσχεδιασμένες, καταδεικνύοντας τον επαγγελματισμό με τον οποίο ενήργησε. Έλαβε επίσης υπόψη την έκταση της ζημιάς και την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, καθώς ο κατηγορούμενος ενήργησε «αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τους κινδύνους που ενείχε η πράξη του».

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ακόμη ότι η πράξη δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από υποψίες για διάπραξη αδικήματος σε βάρος του. Χαρακτήρισε απαράδεκτη την «αβασάνιστη προσφυγή του στο έγκλημα, αντί να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές», ενώ απέρριψε ως δικαιολογία και τη θλίψη που ένιωθε για την απώλεια στενού φιλικού του προσώπου, η οποία ήταν εντελώς άσχετη με το συμβάν.

Για την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπόψη πέντε ακόμη υποθέσεις στις οποίες ο 56χρονος παραδέχθηκε κατηγορίες. Αυτές αφορούσαν επίθεση και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης (18.2.2019), παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και απειλή (25.5.2020), πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, απειλή, είσοδο σε ξένη περιουσία και άσκηση βίας στην οικογένεια (26.4.2022), παράνομη κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α΄ και Β΄, παράνομη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α΄ και κάπνισμα φυτού κάνναβης (28–29.10.2024), καθώς και κλοπή, είσοδο σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος και κακόβουλη ζημιά (24.8.2025).

Το Κακουργιοδικείο τόνισε ότι και οι υπόλοιπες υποθέσεις που παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος αφορούσαν σοβαρά αδικήματα. Έκρινε ότι το σύνολο της εγκληματικής συμπεριφοράς του καθιστούσε αναγκαία την επιβολή αποτρεπτικής ποινής.

Υπέρ του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο του και η πρόθεσή του να αποζημιώσει το θύμα.

Η υπόθεση σε βάρος συγκατηγορουμένου του 53χρονου ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ