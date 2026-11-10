Σχέδια για την πώληση ακόμη 24 μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, πέραν των 20 που έχει ήδη παραγγείλει από τη Βρετανία, παρουσίασε η κοινοπραξία Eurofighter στη Διεθνή Διάσκεψη Μαχητικών Αεροσκαφών (IFC 2026) στο Μόναχο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Yeni Akit, η οποία επικαλείται ισπανικό αμυντικό δημοσίευμα.
Τουρκία: Σχέδια για αγορά ακόμη 24 μαχητικών Eurofighter - Στα 44 ενδέχεται να φτάσει ο συνολικός αριθμός
Η κοινοπραξία Eurofighter παρουσίασε στη Διεθνή Διάσκεψη Μαχητικών Αεροσκαφών στο Μόναχο σχέδια για επιπλέον 24 αεροσκάφη, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία με την Άγκυρα.
Ο αριθμός των 24 αεροσκαφών αναφερόταν σε παρουσίαση του επικεφαλής Μηχανικής και Λειτουργιών της κοινοπραξίας, Cristiano Montrucchio. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία με την Άγκυρα.
Τουρκικά αμυντικά μέσα αναφέρουν ότι ευρωπαϊκή χώρα φέρεται να πρότεινε να διαθέσει στην Τουρκία αεροσκάφη από το δικό της πρόγραμμα παραδόσεων, ώστε να επιταχυνθεί η απόκτησή τους πριν από το 2030. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται σενάρια που αφορούν την Ιταλία και την Ισπανία, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για την αγορά 20 νέων Eurofighter, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται από το 2030. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Κατάρ για την προμήθεια μεταχειρισμένων μαχητικών του ίδιου τύπου.
Εάν προχωρήσει και το δεύτερο πακέτο, η Τουρκία θα αποκτήσει συνολικά 44 νέα Eurofighter, χωρίς να υπολογίζονται τα ενδεχόμενα μεταχειρισμένα αεροσκάφη από το Κατάρ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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