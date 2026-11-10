Χριστοδουλίδης στην Αττάλεια: Χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν - Τι ισχύει για Γκουτέρες

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για συνάντηση του Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο ή τον Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης διάσκεψης και σε όσα προηγήθηκαν, σημειώνοντας ότι ανάλογες διοργανώσεις προσφέρονται για διμερείς συναντήσεις.

Σε σχέση με ενδεχόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Αττάλεια, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς η παραμονή του Προέδρου στην πόλη θα είναι ολιγόωρη και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δουβλίνο. «Θα επιδιωχθεί αν μπορεί να καταστεί εφικτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Ο κ. Λετυμπιώτης παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα του Προέδρου στην Αττάλεια και στο Δουβλίνο. Ο κ. Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα, Τρίτη, για την Αττάλεια, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31). Ακολούθως θα μεταβεί στο Δουβλίνο για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η συμμετοχή του στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, εντάσσεται σε ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διεξαγωγής της διάσκεψης και τις διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Δημοκρατία συντονίστηκε στενά και συστηματικά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη, στη βάση της κοινής ευρωπαϊκής θέσης ότι η ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε διεθνείς διαδικασίες αποτελεί θεμελιώδη αρχή.

Κατά τη Σύνοδο Ηγετών, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος θα απευθυνθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αναδεικνύοντας τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κοινή ευρωπαϊκή θέση για ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιφερειακή Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, αποτελεί πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας, συντονισμένης αντιμετώπισης κοινών κινδύνων και προώθησης δράσεων και έργων για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ο Πρόεδρος θα αναδείξει επίσης την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης της Ένωσης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επτά δράσεις, οι οποίες προωθήθηκαν και σε υπουργικό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή τους συνεχίζεται υπό την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31 θα υπάρχει δυνατότητα διμερών επαφών του Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 11 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος θα μεταβεί στο Δουβλίνο. Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με ηγέτες από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι συζητήσεις θα αφορούν κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης θα λάβει μέρος στη θεματική συζήτηση «Securing and defending a democratic Europe», για την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης. Στο πλαίσιό της θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής αυτονομίας, καθώς και οι κοινωνικές προκλήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι η θεματολογία της Συνόδου ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές καθορίζονται στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη με ορίζοντα το 2032, η οποία εγκρίνεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η σύγκλιση των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, πρόσθεσε, αποτυπώνεται στην κοινή επιδίωξη αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, με παράλληλη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής.

Πηγή: ΚΥΠΕ