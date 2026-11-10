Γιώργος Κουκουμάς: Αφαιρέθηκε πρόνοια για αναδρομική διαγραφή προστίμων σε εργοδότες για αδήλωτη εργασία

Η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το οποίο αφορά τα διοικητικά πρόστιμα σε εργοδότες που παρανομούν σε σχέση με την αδήλωτη εργασία, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας να καταθέσει επικαιροποιημένο ονομαστικό κατάλογο των νομικών προσώπων-εργοδοτών που έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία και δεν έχουν καταβάλει τις οφειλές τους προς το κράτος.

Καθυστερήσεις στην Ενεργό Γήρανση

Με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ συζητήθηκαν επίσης η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων για την Ενεργό Γήρανση, με στόχο να αξιολογηθεί ποια από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση το 2025 για την υγεία, τη φροντίδα, την πρόνοια και την κοινωνικοποίηση έχουν υλοποιηθεί.

Ο κ. Κουκουμάς ανέφερε ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει ευημερία, αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ποιότητα ζωής στους περισσότερους από 180.000 πολίτες τρίτης ηλικίας. Παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένας στους τρεις ηλικιωμένους αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένας στους πέντε άνω των 65 ετών βρίσκεται σε ενεργειακή φτώχεια.

Ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος δαπανά για τη μακροχρόνια φροντίδα μόλις το 0,2% του ΑΕΠ, λιγότερο από το ένα όγδοο του μέσου όρου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, η χώρα έχει επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη συνταξιούχων που εργάζονται επειδή η σύνταξή τους δεν επαρκεί.

Κατά τον βουλευτή, η υλοποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων υστερεί σημαντικά. Ο Φορέας για την Τρίτη Ηλικία, όπως ανέφερε, υπολειτουργεί, ενώ ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τις Στέγες Ηλικιωμένων, που εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί ούτε το 2026, βάσει του χρονοδιαγράμματος. Πρόσθεσε ότι δεν έχει προχωρήσει η αναβάθμιση της κατ’ οίκον φροντίδας, η οποία είχε προγραμματιστεί για το 2025.

Ο κ. Κουκουμάς ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων από τράπεζες και σε βάρος συνταξιούχων από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς να έχουν γίνει οι ενέργειες που προέβλεπε το Σχέδιο. Πρόσθεσε ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των συνταξιούχων για δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία ούτε έχει αναβαθμιστεί η Κοινωνική Κάρτα των συνταξιούχων με νέα ωφελήματα.

Η Επιτροπή Εργασίας ζήτησε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας γραπτή έκθεση για την πορεία υλοποίησης και θα επανέλθει στο θέμα σε έξι μήνες.

10.11.2026

Πηγή: ΚΥΠΕ