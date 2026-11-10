Υπόθεση εγγράφων Φυλακών: Επιβεβαιώθηκε αναντιστοιχία στην καταμέτρηση των τεκμηρίων

Στην αρχή της δικασίμου, το Δικαστήριο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα νέας καταμέτρησης των τεκμηρίων που φέρεται να παραλήφθηκαν από την οικία του τρίτου κατηγορουμένου, Παναγιώτη Τσολιά. Η καταμέτρηση επιβεβαίωσε την αναντιστοιχία που είχε διαπιστωθεί στην προηγούμενη δικάσιμο ανάμεσα στον αριθμό των τεκμηρίων και σε εκείνον που αναγραφόταν στους σχετικούς καταλόγους.

Κατά την αντεξέταση του λοχία Α.Π., ο οποίος υπηρετεί στο ΤΑΕ Αρχηγείου, ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης, Κρις Τριανταφυλλίδης, υπέδειξε ότι ο μάρτυρας δεν ήταν παρών κατά την παραλαβή των τεκμηρίων. Ως εκ τούτου, είπε, δεν γνώριζε αν είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενης παραποίησής τους ή αν είχαν σφραγιστεί με αστυνομική ταινία.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι τα έγγραφα ήταν σφραγισμένα με ταινία όταν τα παρέλαβε. Στη συνέχεια, συμφώνησε με τον κ. Τριανταφυλλίδη ότι δεν μπορούσε να αποδείξει πως τα τεκμήρια που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο είχαν εντοπιστεί στην κατοχή του κατηγορουμένου ή ότι σχετίζονταν με το αδίκημα που διερευνάται.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι δεν είχε ακολουθήσει όσα προβλέπει η αστυνομική διάταξη για τη φύλαξη των τεκμηρίων. Ο μάρτυρας διαφώνησε, λέγοντας ότι τα τεκμήρια δεν αλλοιώθηκαν, παρέμεναν συνεχώς υπό τη φύλαξή του και δεν είχε πρόσβαση σε αυτά κανένας άλλος.

«Δεν παρέλαβα διαβαθμισμένα έγγραφα, παρέλαβα 3 usb και κάποιες κούτες», διευκρίνισε ο μάρτυρας.

Η συνήγορος υπεράσπισης του τρίτου κατηγορουμένου, Χλόη Κωνσταντίνου, ζήτησε να κατατεθούν στο Δικαστήριο τα 48.432 έγγραφα που είχαν αποθηκευτεί σε μονάδες αποθήκευσης usb. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ανεπαρκείς τους λόγους για την προσκόμιση των εγγράφων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πέμπτου κατηγορουμένου, Γιώργος Παπαϊωάννου, υπέδειξε στον μάρτυρα ότι τα τεκμήρια που είχε καταθέσει στην προηγούμενη δικάσιμο «δεν έχουν σχέση με τον κατηγορούμενο 5, ο οποίος ουδέποτε είχε τα κλειδιά των γραφείων είτε της κυρίας Αριστοτέλους είτε της κυρίας Δημητρίου».

Ακολούθησε η κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα Γ.Μ., ο οποίος υπηρετεί στο Εργαστήριο Φωτογραφίας, Εικόνας και Γραφικών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Ο μάρτυρας υιοθέτησε την πρώτη έκθεσή του, η οποία αφορά 38 φωτογραφίες, και κατέθεσε στο Δικαστήριο το σχετικό φωτογραφικό βιβλιάριο.

Ο Κρις Τριανταφυλλίδης έφερε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι το βιβλιάριο δεν είχε δοθεί στην υπεράσπιση. «Δεν μας έχει δοθεί το μαρτυρικό υλικό που υπολείπεται», ανέφερε η Αθηνά Δημητρίου. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, απάντησε ότι «τα αντίγραφα έχουν δοθεί επανειλημμένως». Ο κ. Τριανταφυλλίδης διευκρίνισε ότι οι φωτογραφίες που είχαν δοθεί στην υπεράσπιση αφορούσαν τη δεύτερη έκθεση του μάρτυρα και όχι την πρώτη. Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και επέτρεψε την κατάθεση των φωτογραφιών.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας κατέθεσε τη δεύτερη έκθεσή του, η οποία αφορά 113 φωτογραφίες, μαζί με το σχετικό φωτογραφικό βιβλιάριο. Κατά την αντεξέτασή του από τον κ. Τριανταφυλλίδη, ανέφερε ότι τα αντικείμενα βρίσκονταν ήδη στη θέση τους όταν πήγε να τα φωτογραφίσει. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποιοι τα τοποθέτησαν ούτε πού φυλάσσονταν.

«Όλα τα αντικείμενα που φωτογράφισες κρίθηκαν παράνομα. Όποια ποιότητα και αν έχει η δουλειά σου, ό,τι κι αν φωτογράφισες, δυστυχώς πήγε άδικα. Η Αστυνομία κρατούσε παράνομα τα αντικείμενα που φωτογράφισες», είπε ο Κρις Τριανταφυλλίδης απευθυνόμενος στον μάρτυρα.

«Τίποτα δεν πρέπει να μετακινείται από μια σκηνή πριν φωτογραφηθεί. Οι φωτογραφίες δείχνουν αντικείμενα στα γραφεία του ΤΑΕ και στο προαύλιο του αρχηγείου», ανέφερε η Αθηνά Δημητρίου.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στις 9:30 το πρωί.

Στην υπόθεση κατηγορούνται η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του προσωπικού του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος του, που είναι σήμερα αστυνομικός.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας. Η υπόθεση αφορά 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 551 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων από τις Φυλακές στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει μία επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων όταν ήταν διευθύντρια του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ