Νέο σκάνδαλο με φοιτητική αδελφότητα στις ΗΠΑ – Σοκαριστικό βίντεο με δύο άνδρες τυλιγμένους στις φλόγες

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας εμφανίζεται με το αθλητικό του παντελόνι να έχει πιάσει φωτιά. Στη συνέχεια, ορμά πάνω σε έναν δεύτερο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος. Τα ρούχα του δεύτερου άνδρα τυλίγονται επίσης στις φλόγες και οι δύο κυλιούνται στο έδαφος, προσπαθώντας να βγάλουν τα ρούχα τους, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι σπεύδουν να παρέμβουν.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Μπέντζαμιν Τζόνσον, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο του Οχάιο έθεσε σε προσωρινή αναστολή τη φοιτητική αδελφότητα Sigma Alpha Epsilon, στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές και στην αστυνομία του Κολόμπους.

«Το πανεπιστήμιο έχει λάβει γνώση αυτού του εξαιρετικά ανησυχητικού περιστατικού και τα εμπλεκόμενα άτομα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», ανέφερε ο Τζόνσον σε δήλωσή του. «Το Πανεπιστήμιο του Οχάιο δεσμεύεται να διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και αναμένει από τους φοιτητές και τις φοιτητικές οργανώσεις να τηρούν αυτή τη δέσμευση και τις αξίες του πανεπιστημίου».

Ο αστυνομικός της αστυνομίας του Κολόμπους, Τζο Άλμπερτ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο. Όπως διευκρίνισε, η αστυνομία δεν έλαβε καμία κλήση για το συμβάν από το σημείο, ωστόσο κάποιος επικοινώνησε με τις αρχές το βράδυ της Κυριακής, αναφέροντας ότι το βίντεο κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sigma Alpha Epsilon, Στιβ Μίτσελ, δήλωσε ότι συμπεριφορές που παραβιάζουν τα υψηλά πρότυπα της αδελφότητας δεν έχουν θέση στην οργάνωση και ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για τελετή μύησης της αδελφότητας.

«Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με σοβαρότητα και διερευνούμε ενεργά τις συνθήκες του περιστατικού, συνεργαζόμενοι στενά με τους αρμόδιους του πανεπιστημίου και τις τοπικές αστυνομικές αρχές», ανέφερε σε δήλωσή του.

🚨🇺🇸 OHIO STATE SUSPENDS FRATERNITY AFTER VIRAL VIDEO SHOWS TWO MEN CATCHING FIRE Ohio State University has placed its Sigma Alpha Epsilon fraternity chapter on interim suspension after a disturbing video surfaced showing two men engulfed in flames during an incident at a fraternity-related gathering over the weekend. The footage shows one man’s pants catching fire before he collides with another man, whose clothing also catches fire. Both struggle to extinguish the flames as bystanders rush to intervene. University spokesperson Benjamin Johnson called the incident “extremely concerning” and confirmed that both individuals are receiving medical care. https://t.co/we2uuux95v — Nova Intel (@intel_nova) November 10, 2026

Η υπόθεση στο Οχάιο επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο του Κορνέλ

Η υπόθεση στο Οχάιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη λειτουργία των φοιτητικών «αδελφοτήτων» στα αμερικανικά πανεπιστήμια, οι οποίες έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για ακραίες συμπεριφορές, ταπεινωτικές δοκιμασίες μύησης και πρακτικές συγκάλυψης περιστατικών κακοποίησης. Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με επικριτές του θεσμού, η ανεξέλεγκτη διασκέδαση και η επιβολή ενός άτυπου νόμου σιωπής δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών.

Ενδεικτική είναι και η υπόθεση που συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Η υπόθεση αφορά καταγγελία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας το 2024, με φερόμενη εμπλοκή μελών πανεπιστημιακής αδελφότητας, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τη δράση των συγκεκριμένων οργανώσεων και την προστασία των φοιτητών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ