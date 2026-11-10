Ινδία και Πολωνία βλέπουν ενισχυμένο ρόλο της Κύπρου στους διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους

Στη συζήτηση με τίτλο «Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών και η Μεσόγειος: Κλείνοντας τον κύκλο της διασυνδεσιμότητας», ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, Manish Manish, ανέφερε ότι η στρατηγική θέση του νησιού, τα λιμάνια, η ναυτιλιακή τεχνογνωσία και οι θαλάσσιες υπηρεσίες μπορούν να το αναδείξουν σε σημαντικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο για τον IMEC.

Ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πολωνίας, Ignacy Niemczycki, δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί στενότερη συμμετοχή της Κύπρου και της ευρύτερης Μεσογείου στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών.

Ο κ. Manish ανέφερε πως η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στον IMEC με τις λιμενικές υποδομές, τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες υπηρεσίες και τις δυνατότητες αποθήκευσής της, καθώς και με τις προοπτικές της στην ψηφιακή συνδεσιμότητα και την ενέργεια.

«Η Κύπρος δεν χρειάζεται να αποτελεί υποχρεωτικό σημείο διέλευσης για κάθε αποστολή. Η αξία της μπορεί να έγκειται στην παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και στη διασύνδεση με ένα ευρύτερο δίκτυο», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει ορίσει εθνικό σημείο επαφής στη δομή συντονισμού του IMEC. Η δομή περιλαμβάνει διευθύνουσα επιτροπή και πέντε τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται με τη στρατηγική, τις μεταφορές, την ενέργεια, την ψηφιακή συνδεσιμότητα και τη χρηματοδότηση.

Ο Ινδός Ύπατος Αρμοστής αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη, τον Οκτώβριο, του IMEC Ports Club, πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της ινδικής εταιρείας υποδομών Adani. Σε αυτή συμμετέχουν λιμενικές αρχές και φορείς διαχείρισης λιμανιών, μεταξύ άλλων από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον Λίβανο. Στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη διευκόλυνση του εμπορίου, την ψηφιακή διαλειτουργικότητα και την απανθρακοποίηση της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κ. Manish, έχουν ήδη τεθεί οι θεσμικές βάσεις για τον IMEC. Επικαλέστηκε αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για ολόκληρο τον διάδρομο, η οποία δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου. Το επόμενο ζητούμενο, είπε, είναι ο συντονισμός να μετατραπεί σε εμπορικά βιώσιμα έργα, με εξασφαλισμένες δεσμεύσεις για τη μεταφορά φορτίων, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση.

Ο Ύπατος Αρμοστής υποστήριξε μια σταδιακή προσέγγιση, με προώθηση έργων που είναι εμπορικά βιώσιμα χωρίς να χρειάζεται να επιλυθούν πρώτα όλες οι γεωπολιτικές και υποδομικές προκλήσεις. Έδωσε επίσης έμφαση στη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και των άλλων αρχικών εταίρων, καθώς και στην ανάπτυξη πρόσθετων διασυνδέσεων μέσω της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ομάν και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Πολωνία: Στενότερη εμπλοκή της Κύπρου και της Μεσογείου

Ο κ. Niemczycki ανέφερε ότι η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, η οποία αρχικά επικεντρωνόταν στη Βαλτική, τη Μαύρη και την Αδριατική Θάλασσα, στρέφεται πλέον περισσότερο προς τη Μεσόγειο, ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου διασυνδεσιμότητας.

«Θα θέλαμε πολύ να δούμε χώρες όπως η Κύπρος, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, να συμμετέχουν», είπε.

Χαρακτήρισε τη σύνδεση της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών με τον IMEC οικονομική ευκαιρία, πέρα από τη γεωπολιτική της διάσταση. Η περιοχή της πρωτοβουλίας, σημείωσε, έχει περίπου 120 εκατομμύρια κατοίκους και συνολικό ΑΕΠ μεγαλύτερο από εκείνο της Γερμανίας. Οι οικονομικές δυνατότητές της, πρόσθεσε, ξεπερνούν τον ρόλο της ως περιοχής διέλευσης μεταξύ Ινδίας και Δυτικής Ευρώπης.

Ο Πολωνός αξιωματούχος αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία των υποδομών διπλής χρήσης, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι επενδύσεις στις μεταφορές και σε άλλες υποδομές μπορούν να εξυπηρετούν εμπορικές ανάγκες και ανάγκες ασφάλειας, είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ αναγνωρίζει όλο και περισσότερο αυτή τη διάσταση.

«Φυσική εξέλιξη» η επέκταση προς τη Μεσόγειο

Ο Domagoj Juričić, πρώην επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Κροατίας και ανώτερος σύμβουλος στην MKPS, χαρακτήρισε τη στενότερη ενσωμάτωση της Μεσογείου στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών φυσική εξέλιξη της αρχικής σύλληψής της.

Όπως είπε, η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε αρχικά για να αντιμετωπιστούν οι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες συνδέσεις στον άξονα βορρά-νότου κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ, σε αντίθεση με τις σημαντικές επενδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη για τη σύνδεση ανατολής-δύσης.

Στόχος ήταν να καλυφθούν τα κενά στις υποδομές που διαχώριζαν την Ευρώπη και να μπορούν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να προωθούν τις δικές τους αναπτυξιακές προτεραιότητες, ανέφερε.

Ο κ. Juričić είπε ότι οι στενότερες συνδέσεις των διαδρόμων της Βαλτικής, της Μαύρης και της Αδριατικής Θάλασσας με τη Μεσόγειο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών, των προκλήσεων στην ενεργειακή ασφάλεια και των νέων εμπορικών διαδρομών.

Η Μεσόγειος αποτελούσε ανέκαθεν μέρος της στρατηγικής γεωγραφίας της περιοχής, πρόσθεσε. Η ένταξή της στο ευρύτερο πλαίσιο δεν απομακρύνει την πρωτοβουλία από το αρχικό όραμά της, αλλά διευρύνει τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ