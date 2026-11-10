Ρούμπιο: «Πολύ παραγωγικές» οι συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας - Απομένει πολλή δουλειά

Ο Ρούμπιο δήλωσε, στο περιθώριο συνόδου της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), ότι οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι θα συνομιλήσουν με τις αμερικανικές ομάδες. Όπως είπε, εργάστηκαν σε στενή συνεργασία με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

«Σκοπός μας είναι, σε μια δεδομένη στιγμή, να διευρυνθεί αυτό το τριμερές σχήμα, ώστε στο τραπέζι των συνομιλιών να εκπροσωπούνται απευθείας και οι Ευρωπαίοι, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκε και οι συζητήσεις αναμένεται να επαναληφθούν το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, οι πρώτες από τον Φεβρουάριο, έχουν στόχο να προωθήσουν μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι συνομιλίες αποσκοπούν επίσης στην επεξεργασία ενός «νέου» πλαισίου ασφαλείας που θα περιλαμβάνει την Ευρώπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ