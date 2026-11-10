Στόχος η ανάπτυξη 3.000 επαγγελματιών ΤΝ έως το 2032

Μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Προωθεί την ανάπτυξη ή βαθαίνει την ανισότητα;» στο 22ο Annual Economist Cyprus Summit, στη Λευκωσία, ο κ. Δαμιανού είπε ότι στόχος της Κύπρου δεν είναι απλώς να κερδίσει την παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να προωθήσει τη χρήση της στους τομείς όπου μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία.

Παρουσίασε τρεις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία. Το Πλαίσιο Γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα εντάξει την ΤΝ και την κριτική σκέψη στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς να διατηρούν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δεξιοτήτων ΤΝ θα συνδέει την κατάρτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ η πρωτοβουλία FutureAI CY θα προσφέρει προγράμματα επανεκπαίδευσης σε εργαζομένους και μικρές επιχειρήσεις.

Οι δράσεις αυτές, ανέφερε, εντάσσονται σε ένα «Κοινωνικό Συμβόλαιο για την ΤΝ», ώστε η τεχνολογία «να ενδυναμώνει τους ανθρώπους και όχι να τους αντικαθιστά σιωπηρά».

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ευρύτερα προσβάσιμα. Προειδοποίησε ότι το ψηφιακό χάσμα μετατρέπεται σε χάσμα πρόσβασης στη γνώση και στις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

«Το σημείο συμφόρησης δεν είναι η μηχανή. Είναι οι οργανισμοί μας», είπε, σημειώνοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί προσαρμόζουν τη λειτουργία τους για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ζήτησε, επίσης, μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και κοινές υπολογιστικές υποδομές, ώστε τα οφέλη της τεχνολογίας να μην περιορίζονται σε λίγους μεγάλους παρόχους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Το αν θα διευρύνει τις ανισότητες είναι θέμα επιλογής και έχουμε χρόνο να δράσουμε», κατέληξε.

Αναγκαία η πρόσβαση στην ΤΝ για να αποφευχθούν νέες ανισότητες

Τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέες ανισότητες μεταξύ όσων έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη —και κυρίως μεταξύ όσων μπορούν να την αξιοποιούν αποτελεσματικά και όσων δεν μπορούν— επισήμανε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Μιλώντας στην ίδια συζήτηση, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης της οικονομικής ισχύος σε λίγους.

Όπως είπε, οι Κυβερνήσεις πρέπει να διευκολύνουν την αξιοποίηση της ΤΝ τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και να μην περιορίζονται στον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών.

Αναφερόμενος στις ανισότητες στη χρήση της τεχνολογίας, σημείωσε ότι το 2025 περίπου το 50-55% των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν εργαλεία ΤΝ, έναντι μόλις 17% των μικρών επιχειρήσεων. Η χρήση από επιχειρήσεις έφθανε περίπου το 42% στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο περιοριζόταν κοντά στο 9%.

Ως παράδειγμα της προσπάθειας της Ελλάδας να διευρύνει την πρόσβαση, ανέφερε ότι παραχωρήθηκαν 60.000 άδειες ψηφιακών εργαλείων σε δημόσιους υπαλλήλους και εκπαιδεύτηκαν 30.000 εργαζόμενοι. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρθηκαν και στους πολίτες.

Για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι ο ελληνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος βρίσκεται στην 31η θέση παγκοσμίως, αναμένεται από τον επόμενο μήνα να προσφέρει υπηρεσίες ΤΝ, εκπαίδευση και δυνατότητες εκτέλεσης μοντέλων. Αναφέρθηκε επίσης στο οικοσύστημα «Φάρος», το οποίο θα αναπτύσσει μοντέλα και θα προωθεί τη χρήση τους, σημειώνοντας ότι τέτοιες υποδομές είναι σημαντικές τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ