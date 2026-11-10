Το Κυπριακό ακολουθεί τον Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια: Αίτημα Γκουτέρες για επικοινωνία με τον Πρόεδρο – Στην Τουρκία και ο Έρχιουρμαν με πρόσκληση Ερντογάν

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί οι αρχικοί σχετικοί σχεδιασμοί αναφορικά με το ταξίδι του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την αναχώρησή του από την Αττάλεια και τη μετάβασή του αυθημερόν στην Ιρλανδία, προκειμένου να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές συνόδους στο Δουβλίνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραμείνει τελικά για ένα βράδυ στην Τουρκία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια δεν πραγματοποιείται σε πολιτικό κενό. Αντιθέτως, συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται κινητικότητα στο Κυπριακό, μετά και τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Η συνάντηση της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, κατέληξε σε συμφωνία για τη διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης, ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν την προσπάθεια μέσα από νέα συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για εξελίξεις που δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο επαφών και προσδοκιών, χωρίς, ωστόσο, να έχουν αρθεί οι ουσιαστικές διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται.

Στο ίδιο πλαίσιο έρχεται να προστεθεί και η νεότερη πληροφορία για επικοινωνία που ζήτησε προ ολίγου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι έρχεται αμέσως μετά τη χθεσινή τριμερή συνάντηση και ενόψει της παρουσίας των δύο ηγετών στην Τουρκία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας και στο κατά πόσον θα υπάρξει περαιτέρω κινητικότητα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης της ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στην Αττάλεια και ο Έρχιουρμαν με πρόσκληση Ερντογάν

Ένα ακόμη στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική διάσταση στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αττάλεια είναι το γεγονός ότι στην ίδια Σύνοδο θα βρίσκεται και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο Έρχιουρμαν έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο COP31. Όπως ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει, η πρόσκληση τού απεστάλη στις 14 Ιουλίου και αφορά τις εργασίες της Συνόδου στην Αττάλεια στις 11 και 12 Νοεμβρίου.

Επομένως, οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται την ίδια χρονική περίοδο στην Τουρκία, σε μια συγκυρία κατά την οποία μόλις ολοκληρώθηκε η νέα συνάντησή τους στη Λευκωσία και συμφωνήθηκε η συνέχιση της διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα στρέφει το ενδιαφέρον στις πιθανές επαφές που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Συνόδου.

Παράλληλα, η παρουσία του Ερντογάν και η πρόσκληση που απηύθυνε στον Τουρκοκύπριο ηγέτη προσθέτουν μια ακόμη παράμετρο στο ήδη σύνθετο διπλωματικό σκηνικό. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο προηγήθηκε έντονων διπλωματικών διεργασιών, με τη Λευκωσία να εξασφαλίζει τελικά την πρόσκληση έπειτα από συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ατζέντα της Αττάλειας και οι επαφές με την ευρωπαϊκή ηγεσία

Σε ό,τι αφορά το επίσημο πρόγραμμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, παρέμβαση ενώπιον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο Ηγετών της COP31.

Θα αναδείξει την κοινή ευρωπαϊκή θέση για την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την επιτάχυνση των διεθνών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στην περιφερειακή πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στις επτά δράσεις που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής στις διεθνείς κλιματικές διαπραγματεύσεις.

Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται, επίσης, συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από την Αττάλεια στο Δουβλίνο

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου στις 12 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος σε ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει ειδικότερα στη θεματική συζήτηση για την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης.

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, θα λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με βασικό αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική αυτονομία.