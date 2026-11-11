Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική θάλασσα, που ήδη έχει υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ (βορειοδυτικά).
«Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι επίθεση drones έπληξε τον τομέα του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε ο Αλεξάντρ Ντραζντένκα μέσω Telegram.
Το λιμάνι είναι υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων και άνθρακα.
Ουκρανική επίθεση με drones στο στρατηγικό λιμάνι των ρωσικών εξαγωγών αερίου και πετρελαίου - Θετικές οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, είπε ο Ζελένσκι (βίντεο)
@iamStillAurora
Το εν λόγω λιμάνι είναι καίριας σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων και λιπασμάτων της Ρωσίας. Ικανοποιημένος ο Ουκρανός πρωθυπουργός μετά την πρώτη ημέρα συνομιλιών στα ΗΑΕ.
Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική θάλασσα, που ήδη έχει υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις του ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ (βορειοδυτικά).
Good birds are keeping #ruZZia’s energy sector busy. NOVATEK #UstLuga, #Leningrad region is on fire. The negotiations are ongoing 😈🔥🔥🔥 https://t.co/3m6hdBttQI— Aurora Unsilenced (@iamStillAurora) November 11, 2026
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε χθες την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με την πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση που είχε από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα υπογράμμισε την σπουδαιότητα της συμμετοχής των Ευρωπαίων στη διαδικασία. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως κατά την πρώτη ημέρα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συζητήθηκε η πιθανότητα μιας «μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων». «Σήμερα, συζητήσαμε την πιθανότητα μιας ανταλλαγής (αιχμαλώτων πολέμου). Θα ήθελα να προχωρήσω σε μια ανταλλαγή 1.000 (αιχμαλώτων) για 1.000, ακόμη και 1.500 για 1.500. Μια ανταλλαγή ευρείας κλίμακας», είπε.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.